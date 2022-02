Foltervorwurf: Anwälte des jungen Straftäters Brian erstatten Strafanzeige

Die Rechtsanwälte des jungen Straftäters Brian, der unter dem Namen «Carlos» bekannt wurde, haben im Auftrag ihres Mandanten Strafanzeige erstattet. Sie fordern eine lückenlose Aufklärung der Foltervorwürfe durch eine unabhängige Stelle und die sofortige Freilassung.

Zahlreiche Experten hätten Folter und unmenschliche Behandlung festgestellt, hiess es am Montag an einer Medienkonferenz der Anwälte in Zürich. Über tausend Tage sei Brian einer völkerrechtswidrigen Isolationshaft ausgesetzt gewesen. Inzwischen wurde er in ein Untersuchungsgefängnis verlegt, wo er im «normalen» Vollzug mit zwanzig anderen Insassen sei und es gehe im besser. (aeg/sda)