Bundesgericht: Zuger Verwaltungsgericht stellt Taggelder ohne Grundlage ein

Plötzlich «risikofrei»: Grosseltern und Enkel sollen sich nun doch umarmen dürfen

Daniel Koch vom BAG wird plötzlich ungewohnt konkret, was den Umgang mit Enkeln betrifft: Umarmen sei völlig okay, man müsse nicht warten bis zur Impfung, sagt er.

Dass die Kinder nicht die grossen Virus-Überträger sind, das hat Daniel Koch schon vor einer Woche an der Medienkonferenz gesagt. Aber er und der Bund rieten dennoch davon ab, dass die Grosseltern ihre Enkel wieder hüten, und man verstand: Abstandhalten ist bis auf weiteres angesagt. Nun sagt er in einem Interview, diese Erkenntnis bedeute, «dass man die Enkelkinder auch wieder einmal in die Arme nehmen darf».

Das ist eine überraschende Aussage des obersten Gesundheitshüters der Schweiz und …