Bub klaut Schoggi-Ei, danach entschuldigt er sich mit einem Brief – und schickt 10 Euro

Der 12-jährige Benjamin aus der Schweiz klaute Ende Mai in San Marino in einem Laden ein Schoggi-Ei. Er hatte kein Geld dabei und konnte das Ei nicht bezahlen. Also habe er es einfach eingesteckt. So beschreibt er seine Tat einige Wochen später in einem Brief, den er an den Ladenbesitzer schickte. Seinem Entschuldigungsschreiben legte er eine 10-Euro-Note bei und in krakeliger Kinderschrift beichtete er: «Es tut mir sehr Leid und ich weiss, dass das falsch ist.»

Der Ladenbesitzer, Danilo Chiaruzzi, schrieb auf Facebook: «Eigentlich erstaunt mich ja nichts mehr, nach allem, das ich in den letzten Jahren erlebt habe. Aber heute erhielt ich ein Einschreiben aus der Schweiz, handgeschrieben und mit 10 Euro versehen.» Ein Foto des Briefes postete er auf seiner Facebook-Seite und in kürzester Zeit ging der Entschuldigungsbrief des reumütigen Schweizers viral. Mehrere Zeitungen in Italien berichteten über das Schreiben.

Er hoffe, all die Kinder, die ihm jeden Tag Chips, Süssigkeiten und andere Leckereien aus dem Laden stehlen, würden diesen Brief lesen, schrieb Chiaruzzi. «Ich werde dem Bub mit einer Postkarte und einer Einladung zu einem erneuten Besuch antworten, um ihm die Hand zu schütteln!»

(sar)