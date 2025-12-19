Das Jahr 2025 ist in der Schweiz das viertwärmste seit Messbeginn

Das Jahr 2025 gehört in der Schweiz zu den vier wärmsten seit Messbeginn 1864. Die Jahresmitteltemperatur liegt laut Meteoschweiz 1,2 Grad über der Norm der Jahre 1991 bis 2020.

Nur die drei vorangehenden Jahre 2022 bis 2024 waren noch wärmer, wie das Bundesamt für Klimatologie und Meteorologie (Meteoschweiz) am Freitag mitteilte.

Nur die Jahre 2022, 2023 und 2024 waren wärmer als das vergangene Jahr. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Das landesweite Mittel der Jahrestemperatur betrug Stand vom letzten Mittwoch 7,0 Grad Celsius. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ist die Jahrestemperatur in der Schweiz damit heute 3,0 Grad höher.

An den Messstandorten Andermatt UR und Grimsel Hospiz (BE) könnte es laut den Angaben sogar das wärmste Jahr seit Messbeginn werden.

Das aktuelle Jahr sei mit überdurchschnittlichen Temperaturen von Januar bis April gestartet. Nach dem zweitwärmsten Juni seit Messbeginn sei die Hitze im August verhalten zurückgekommen, so Meteoschweiz. Die Herbstmonate seien sehr unterschiedlich ausgefallen. (sda)