bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Klima

Klima: 2025 ist in der Schweiz das viertwärmste Jahr seit Messbeginn

Das Jahr 2025 ist in der Schweiz das viertwärmste seit Messbeginn

19.12.2025, 14:3319.12.2025, 14:33

Das Jahr 2025 gehört in der Schweiz zu den vier wärmsten seit Messbeginn 1864. Die Jahresmitteltemperatur liegt laut Meteoschweiz 1,2 Grad über der Norm der Jahre 1991 bis 2020.

Nur die drei vorangehenden Jahre 2022 bis 2024 waren noch wärmer, wie das Bundesamt für Klimatologie und Meteorologie (Meteoschweiz) am Freitag mitteilte.

A woman enjoys the sun over the sea of fog on the Bachtel mountain, on Saturday, December 23, 2017, above Hinwil, Switzerland. (KEYSTONE/Christian Merz)..Eine Spaziergaengerin geniesst die Sonne ueber ...
Nur die Jahre 2022, 2023 und 2024 waren wärmer als das vergangene Jahr. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Das landesweite Mittel der Jahrestemperatur betrug Stand vom letzten Mittwoch 7,0 Grad Celsius. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ist die Jahrestemperatur in der Schweiz damit heute 3,0 Grad höher.

An den Messstandorten Andermatt UR und Grimsel Hospiz (BE) könnte es laut den Angaben sogar das wärmste Jahr seit Messbeginn werden.

Das aktuelle Jahr sei mit überdurchschnittlichen Temperaturen von Januar bis April gestartet. Nach dem zweitwärmsten Juni seit Messbeginn sei die Hitze im August verhalten zurückgekommen, so Meteoschweiz. Die Herbstmonate seien sehr unterschiedlich ausgefallen. (sda)

Mehr zum Klima:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Klima-Aktivisten treffen sich in Bern
1 / 17
Klima-Aktivisten treffen sich in Bern
Die 250 Jugendlichen opfern schliesslich ihr ganzes Wochenende, um mit der Klimabewegung weiter Dampf zu machen. Und sie haben noch viel vor.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Klimawandel reisst immer mehr Löcher in die Erde
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So holst du 2026 aus 24 Brückentagen 50 freie Tage am Stück raus
Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz haben fünf Wochen Ferien – bei einem 100-Prozent-Pensum also 25 Ferientage. Mit 24 dieser 25 Tage und den Feiertagen 2026 lassen sich daraus sechs Wochen Freizeit herausholen.
Viele haben die Ferienplanung fürs kommende Jahr bereits begonnen. Wer seine freien Tage rund um Feiertage legt, kommt auf insgesamt 47 freie Tage verteilt auf Ostern, Auffahrt, Pfingsten und Weihnachten/Neujahr. Diese Übersicht zeigt, wie es am effizientesten geht.
Zur Story