Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Forschung

Klimawandel nimmt den Jungen die Lust am Skifahren

Klimawandel nimmt den Jungen die Lust am Skifahren

18.12.2025, 09:4418.12.2025, 10:21

Der Klimawandel lässt nicht nur den Schnee schmelzen, sondern auch das Interesse der Jungen am Skisport. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine Masterarbeit der Universität Neuenburg.

Gstaad, Kanton Bern, Schweiz - Schneemangel, Wintersport, kein Schnee, warme Temperaturen, milder Winter, Schneekanonen, Klima, Nobelort, Schneesicher, Skifahren, Klimakrise, Erw
Beschneite Pisten in Gstaad. Bild: www.imago-images.de

Der Klimawandel hat demnach direkte und indirekte Auswirkungen auf die Ski-Praxis von Jugendlichen im Jurabogen, wie die Universität am Donnerstag mitteilte.

So führen steigende Temperaturen zu weniger Schnee und damit zu weniger Öffnungstagen in den regionalen Skigebieten. Dies schränkt die Möglichkeiten für Jugendliche, Ski zu fahren, unmittelbar ein.

Es gibt aber auch eine ganze Reihe von indirekten Folgen: So würden die Kosten für Ausrüstung und Abonnements als höher empfunden, da sie seltener genutzt werden können. Gleichzeitig gehe die Skikultur verloren, weil Kinder weniger Gelegenheit hätten, den Sport zu erlernen und sich zu verbessern. Auch die Motivation und das Interesse der Jungen nähmen ab, da sie den Sport weniger gut beherrschten.

Eine wichtige Rolle spielen gemäss der Arbeit die kleinen, lokalen Skigebiete im Jurabogen. Sie seien für den Einstieg in den Skisport und für die Fortschritte der Kinder essenziell. Gerade diese wohnortsnahen Stationen seien aber besonders anfällig für die klimatischen Veränderungen. Ihre Schwächung gefährde nicht nur die regionalen Skifahrmöglichkeiten, sondern auch die Weitergabe des Sports an künftige Generationen.

Für die Untersuchung wurde eine eigene Datengrundlage geschaffen, da bisher kaum Studien oder statistische Daten zur Entwicklung des Skisports bei Jugendlichen existierten. (sda)

Mehr zum Klimawandel:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sind Skiferien wirklich
1 / 13
So sind Skiferien wirklich
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kinder, Hobbysportler und Schnee = Skifails!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
21 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Karl33
18.12.2025 10:08registriert April 2015
"So würden die Kosten für Ausrüstung und Abonnements als höher empfunden, da sie seltener genutzt werden können."

Der Preis ist in vielen anderen Studien der Hauptgrund, dass Skifahren nicht mehr so populär ist. Nicht nur die Kosten für die Ausrüstung und Abo, sondern auch die Übernachtungskosten.
Ich glaube, dass die hohen Preise kaum nur "empfunden" werden, sondern auch mit Daten belegbar sind.
321
Melden
Zum Kommentar
avatar
Gina3
18.12.2025 10:06registriert September 2023
Aber WER hätte gedacht, dass die Klimakrise Auswirkungen auf die Wirtschaft haben würde?

Die Experten der SVP /FDP haben so viel Energie und Ressourcen investiert, um zu sagen, dass es
1. keine Klimakrise gibt
2- wenn es sie doch gibt, dann kann die Menschheit nichts dagegen tun
3- man kann die Wirtschaft sicher nicht wegen ein paar zusätzlichen Sonnentagen in der kalten Schweiz verlangsamen
4- und auf jeden Fall können wir alleine nichts tun, die anderen müssen anfangen
5- und außerdem ist es sowieso zu spät. Reparieren kostet weniger als vorbeugen.

Golfen anstatt Ski fahren?
278
Melden
Zum Kommentar
21
Schwäne in der Waadt sterben an Vogelgrippe
Nach dem Fund von drei toten Schwänen in Yvorne ordnet der Kantonstierarzt lokale Verschärfungen gegen die Vogelgrippe an.
Auf dem Gebiet der Waadtländer Gemeinde Yvorne sind am vergangenen Samstag drei tote Schwäne gefunden worden. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Vögel an der Vogelgrippe verendet sind.
Zur Story