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Manor schliesst wohl drei Filialen – rund 100 Angestellte betroffen

Manor schliesst drei Warenhäuser – rund 100 Angestellte betroffen

17.03.2026, 11:1617.03.2026, 11:39

Die Warenhausgruppe Manor wird voraussichtlich die Standorte in Delémont, Wohlen und Sargans (einschliesslich Manor Food Supermarkt und Manora Restaurant) im ersten Quartal 2027 schliessen. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

ARCHIVBILD ZUR MELDUNG, DASS MANOR AUF ENDE 2020 AN DER BAHNHOFSTRASSE AUSZIEHEN MUSS --- Das Warenhaus Manor, aufgenommen am Donnerstag, 24. April 2014, an der Bahnhofstrasse in Zuerich. Die Warenhau ...
Manor schliesst voraussichtlich die Warenhäuser in Delémont, Wohlen und Sargans.Bild: KEYSTONE

Für die betroffenen Liegenschaften wären in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich, um bauliche Vorgaben zu erfüllen und den Betrieb langfristig sicherzustellen, wird argumentiert. Dies wäre wirtschaftlich «nicht verhältnismässig».

Von einer Schliessung wären rund 100 Mitarbeitende betroffen. Diese wolle man im Fall einer Betriebsanstellung aktiv bei der Suche nach Anschlusslösungen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens unterstützen, schreibt Manor.

Des Weiteren beabsichtigt Manor, das Manora Restaurant in Haag voraussichtlich Mitte 2027 an Coop zu übergeben. Sämtliche Mitarbeitende dieses Restaurants erhalten im Zuge einer Betriebsübernahme Vertragsangebote von Coop zu mindestens gleichwertigen Konditionen.

Bei anderen Warenhäusern will Manor Geld in die Hand nehmen. Über die kommenden drei Jahre würden rund 200 Millionen Franken investiert. (awp/sda/dab)

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s_rosenthaler
17.03.2026 11:41registriert März 2014
Wirklich schade für Sargans. Das Manor ist eines der letzten grösseren Einkaufsangebote im Zentrum, bequem zu Fuss erreichbar – ein echter Verlust für den Alltag.

Die Begründung mit «nicht verhältnismässigen Investitionen» greift zu kurz. Gemäss Geoportal gehört die Liegenschaft Manor selbst. Wer Gebäude über Jahre vernachlässigt, darf sich über hohe Sanierungskosten nicht wundern.

Am Ende trifft es wie so oft die Mitarbeitenden – über alle drei Standorte rund 100 Personen. Betriebswirtschaftlich verständlich, für Region und Betroffene aber ein klarer Rückschritt.
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