Manor schliesst drei Warenhäuser – rund 100 Angestellte betroffen

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Die Warenhausgruppe Manor wird voraussichtlich die Standorte in Delémont, Wohlen und Sargans (einschliesslich Manor Food Supermarkt und Manora Restaurant) im ersten Quartal 2027 schliessen. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Manor schliesst voraussichtlich die Warenhäuser in Delémont, Wohlen und Sargans. Bild: KEYSTONE

Für die betroffenen Liegenschaften wären in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich, um bauliche Vorgaben zu erfüllen und den Betrieb langfristig sicherzustellen, wird argumentiert. Dies wäre wirtschaftlich «nicht verhältnismässig».

Von einer Schliessung wären rund 100 Mitarbeitende betroffen. Diese wolle man im Fall einer Betriebsanstellung aktiv bei der Suche nach Anschlusslösungen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens unterstützen, schreibt Manor.

Des Weiteren beabsichtigt Manor, das Manora Restaurant in Haag voraussichtlich Mitte 2027 an Coop zu übergeben. Sämtliche Mitarbeitende dieses Restaurants erhalten im Zuge einer Betriebsübernahme Vertragsangebote von Coop zu mindestens gleichwertigen Konditionen.

Bei anderen Warenhäusern will Manor Geld in die Hand nehmen. Über die kommenden drei Jahre würden rund 200 Millionen Franken investiert. (awp/sda/dab)