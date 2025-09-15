Temu startet «Local-to-Local»-Programm in der Schweiz

Der chinesische E-Commerce-Riese Temu hat sein «Local-to-Local»-Programm in der Schweiz lanciert. Ab dem 15. September können damit Schweizer Händler ihre Produkte direkt auf der Plattform von Temu anbieten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Ab dem 15. September wird die Anfangsphase in der Schweiz lanciert. (Symbolbild) Bild: IMAGO

In der Anfangsphase können Schweizer Unternehmen ihre Produkte zunächst nur in der Schweiz verkaufen und versenden. Später soll der Service dann auf weitere Märkte ausgedehnt werden, heisst es weiter. «Mit unserer Local-to-Local-Initiative möchten wir neue Wachstumsmöglichkeiten für Schweizer Unternehmen schaffen», lässt sich ein Sprecher in der Mitteilung zitieren.

Bisher bietet Temu vor allem Produkte von Herstellern und Händlern aus Asien auf seiner Plattform an. Mit dem Programm «Local-to-Local» will das Unternehmen auch Händler aus westlichen Ländern für sich gewinnen. In einigen europäischen Ländern, wie etwa Deutschland, ist dieses Programm schon vor einiger Zeit angelaufen. (sda/awp)