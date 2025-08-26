freundlich28°
DE | FR
burger
Digital
Wirtschaft

Wegen Digitalgesetzen: Trump plant Sanktionen gegen die EU

epa12287396 President Donald Trump and Apple CEO Tim Cook (not seen) announce an additional $100 billion Apple investment in the US in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 06 Aug ...
Trump nimmt die Digitalgesetze aus Brüssel ins Visier.Bild: keystone

Wegen Digitalgesetzen: Trump plant Sanktionen gegen die EU

Trump nimmt die Digitalgesetze der EU ins Visier. Wegen angeblicher «Zensur» könnte es neue Zölle und Exportbeschränkungen für US-Technologie in die EU geben.
26.08.2025, 15:3726.08.2025, 16:26
Mehr «Digital»

Weniger als eine Woche nach einer gemeinsamen Erklärung der USA und der EU zu ihrer Einigung im Zollstreit hat US-Präsident Donald Trump mit neuen Zöllen gedroht. Er richtete sich an Länder mit Gesetzen zur Regulierung von mächtigen Digitalkonzernen wie Apple, Google, TikTok oder Meta.

«Digitale Steuern, Gesetze zu digitalen Diensten und Vorschriften für digitale Märkte zielen alle darauf ab, amerikanischer Technologie zu schaden oder sie zu benachteiligen», erklärte Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Äusserungen scheinen auf europäische Länder abzuzielen, die Gesetze zur Regulierung der digitalen Welt erlassen haben.

Die Europäische Union hat Vorschriften wie das Gesetz für digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) und das Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act, DSA), die den Wettbewerb und den Umgang mit verbotenen Inhalten regeln. Auch Grossbritannien hat eine Steuer für Digitalkonzerne. Trump nannte keine Länder beim Namen.

Trump tobt und droht mit neuen Massnahmen

Der US-Präsident warnte, er werde «erhebliche zusätzliche Zölle» auf die Produkte dieser Länder erheben und Exportbeschränkungen für US-Technologie wie «hochgeschützte» Chips verhängen, sofern die von Washington als «diskriminierend» eingestuften Massnahmen nicht aufgehoben würden. Die USA und ihre Technologieunternehmen seien «nicht länger das ‹Sparschwein› oder der ‹Fussabtreter› der Welt», schrieb Trump.

Die EU lasse Chinas grösste Technologieunternehmen ungestraft davonkommen, schimpfte Trump. Eine Falschinformation: Die EU geht auch gegen chinesische Plattformen wie TikTok oder Temu vor. Zudem unterliegen europäische Plattformen wie Zalando oder Booking ebenfalls dem Digital Services Act (DSA).

Das ist Trump egal. Neu plant die Trump-Regierung anscheinend Sanktionen gegen jene EU-Vertreter, die für die Umsetzung des Gesetzes über digitale Dienste (DSA) zuständig sind. Im Raum stehen etwa Visa-Beschränkungen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Tech-Giganten lobbyieren gegen EU-Gesetze

Tech-Bosse wie Tim Cook von Apple oder Mark Zuckerberg von Meta fordern von Trump seit seiner Wiederwahl Unterstützung bei ihren jahrelangen Auseinandersetzung mit der EU-Kommission. Ihre Spenden und Geschenke scheinen sich bezahlt zu machen. Trump übernimmt ihre Argumentation, sie würden von der EU unfair behandelt.

President Donald Trump speaks as he makes an announcement about Apple with Apple CEO Tim Cook in the Oval Office, Wednesday, Aug. 6, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump,Tim Cook
Trump mit Apple-CEO Tim Cook im Oval Office: Cook überreichte dem US-Präsidenten eine gravierte Glasscheibe auf einem Sockel aus 24-karätigem Gold.Bild: keystone

EU knöpft sich Techriesen vor

Mit dem Digital Markets Act (DMA) will die EU die Marktmacht grosser Technologiekonzerne einschränken und die Unternehmen zwingen, sich an europäische Wettbewerbsregeln zu halten. In diesem Zusammenhang hat die EU-Kommission bereits hohe Strafen gegen die US-Technologiekonzerne Google, Meta und Apple verhängt.

Auch gegen den Onlinedienst X des ehemaligen Trump-Beraters Elon Musk laufen Verfahren. Dabei geht es um mutmassliche Verstösse gegen den DSA. Dieses Gesetz soll sicherstellen, dass nationale Gesetze, etwa zu jugendgefährdenden Inhalten und Falschinformationen, auch online umgesetzt werden.

Knickt die EU ein?

Grosse Onlineplattformen wie TikTok, Facebook, Instagram oder X müssen in der EU mit den neuen Digitalgesetzen unter anderem nachweisen, dass sie ein klares Melde- und Moderationssystem für problematische Inhalte haben. Besonders X steht im Verdacht, den DSA nur äusserst lax umzusetzen.

Laut einem Bericht der «Financial Times» vom Juli hatte die EU die Ermittlungen gegen X vorläufig gestoppt, um Trump während den Zollverhandlungen nicht weiter zu verärgern.

EU verweist auf «souveränes Recht»

Kommissionssprecher Thomas Regnier betonte am Dienstag, der DSA sei kein Zensurwerkzeug. Das Gesetz fordere Onlinedienste lediglich auf, «ihre eigenen Geschäftsbedingungen durchzusetzen». Trump hatte bereits in der Vergangenheit mit Zöllen gedroht, sollten die Vorschriften der EU umgesetzt werden.

Brüssel und Washington hatten sich erst Ende Juli auf eine Zollvereinbarung geeinigt. Diese sieht einen 15-prozentigen Zoll auf die meisten EU-Produkte für den Import in die USA vor. Vergangene Woche stellte die EU dann eine gemeinsam mit den USA verfasste Erklärung vor, die einige Details des Abkommens festschreibt.

Darin wird die Digitalgesetzgebung der EU nicht erwähnt. Handelskommissar Maros Sefkovic sagte dazu vergangene Woche: «Wir haben diese Themen aus den Handelsverhandlungen herausgehalten». Die EU habe «sehr deutlich gemacht, dass für uns die regulatorische Autonomie absolut wichtig ist».

Als Antwort auf Trumps jüngste Drohungen verwies die EU-Kommission am Dienstag erneut auf das «souveräne Recht» der EU-Länder, «wirtschaftlichen Aktivitäten zu regeln». Die EU werde «mit der Umsetzung des Rahmenabkommens fortfahren, das diese Frage zu Recht nicht abdeckt», sagte Kommissionssprecherin Paula Pinho.

(sda/awp/afp/oli)

Was der Digital Markets Act für Smartphone-Nutzer bedeutet – alles Wichtige in 11 Punkten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So reagiert KKS auf Absage von Trump
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Meistgelesen
1
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
2
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew
3
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
4
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistkommentiert
1
Leverkusen und Palace an Akanji interessiert +++ BVB verpflichtet Chukwuemeka definitiv
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
SVPler bei Krawallen in Lausanne angegriffen
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Küng fährt ab nächster Saison für Tudor +++ Stabhochsprung auf Mittwoch vorverlegt
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Brisanter Hackerangriff auf US-Gerichte: Die Spur führt nach Russland
Unbekannte Cyberkriminelle haben das elektronische Archivsystem der US-Bundesgerichte gehackt. Neben der russischen Regierung hatten wohl auch Drogenkartelle Zugriff auf sensible Daten.
Die Website sieht aus, als stamme sie aus den frühen 2000er-Jahren, besonders vormittags beklagen Besucher extrem lange Wartezeiten, und die Gebühren ärgern Dauernutzer, die auf die Seite angewiesen sind.
Zur Story