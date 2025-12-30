Wer nach Silvester wieder einkaufen will, muss auf die Öffnungszeiten achten. Bild: KEYSTONE

Einkaufen mit oder ohne Kater – wann die Läden an Neujahr wo geöffnet sind

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Wer von Weihnachten kein Resteessen mehr übrig hat, muss auch diese Woche beim Einkauf planen. Ausser, man wohnt in gewissen Gebieten. Wir sagen dir, was wann wo geöffnet hat.

Vroni Fehlmann Folge mir

Das Weihnachtsschlemmen ist vorbei, es folgt der Silvesterschmaus. Eine weitere Gelegenheit für ein Festessen mit Freunden und Bekannten. Heisst: Wieder einkaufen und gut planen. Denn am 1. Januar haben die meisten Läden geschlossen. In manchen Kantonen ist auch der 2. Januar ein Feiertag. Da bleibt dann nur noch der Samstag, 3. Januar 2026, bevor die Läden erneut für einen Tag schliessen. Und dann startet auch schon wieder die Arbeitswoche.

Wer also ein (oder mehrere) Festessen plant oder auch für das Wochenende vorsorgen will, muss rechtzeitig einkaufen.

Diese Läden sind zwei Tage geschlossen

In der Region Bern hat das Shoppyland in Schönbühl an Neujahr und am Berchtoldstag geschlossen. An Silvester schliesst es um 17 Uhr. Und auch das Westside hat die ersten beiden Tage des neuen Jahres geschlossen. In Biel bleiben die Läden am Berchtoldstag ebenfalls zu und auch das Centre Brügg hat geschlossen.

Auch im Kanton Waadt haben manche Läden zwei Tage geschlossen. Etwa das Migros Einkaufszentrum in Crissier. Dafür hat das Léman Centre in Crissier am 2. Januar geöffnet. In Lausanne hat das Centre Métropole am Berchtoldstag geschlossen. In der Stadt haben die Coop-Filialen gemäss Onlineangaben zwei Tage geschlossen, einige Migros-Filialen hingegen sind am 2. Januar geöffnet.



Diese Läden sind am 2. Januar geöffnet

Das Oberland Shopping in Wilderswil BE ist am Berchtoldstag ab 10 Uhr geöffnet. An Silvester schliessen die Läden um 17 Uhr, an Neujahr bleiben sie ganz zu.

In der Region Luzern hatten die Einkaufszentren beide Weihnachtstage geschlossen. Zum Jahreswechsel sieht es anders aus: Das Emmen Center beispielsweise hat lediglich am 1. Januar geschlossen. Am 2. Januar sind die Läden ab 9 Uhr wieder geöffnet. An Silvester schliessen sie um 17 Uhr. Gleiches gilt für die Mall of Switzerland in Ebikon.

Auch in der Region Zürich weichen die Öffnungszeiten im Vergleich zu Weihnachten ab. Das Glattzentrum hat am Berchtoldstag ebenfalls geöffnet und nur am Neujahrstag geschlossen. An Silvester ist um 17 Uhr Schluss mit Shopping. Gleiches gilt für das Shoppi Tivoli in Spreitenbach AG. Und auch das Sihlcity hat am 2. Januar ab 9 Uhr wieder geöffnet.

Im Glattzentrum kann man am 2. Januar einkaufen. Bild: KEYSTONE

Das Einkaufszentrum Zugerland in Steinhausen ZG hat am Berchtoldstag ab 10 Uhr geöffnet.

Der Länderpark in Stans ist an Neujahr geschlossen, öffnet aber am 2. Januar um 10 Uhr wieder.

Im Kanton Solothurn ist der Gäupark in Egerkingen am Berchtoldstag geöffnet. An Silvester schliessen die Läden bereits um 16 Uhr.

Auch in der Region Basel sind die Läden lediglich am 1. Januar geschlossen, etwa im Stücki Park. Gleiches gilt für das Grüssen Center in Pratteln.

Der Säntispark in Abtwil SG schliesst an Silvester ebenfalls um 17 Uhr und bleibt – mit Ausnahme vom Migros-Restaurant – am 1. Januar geschlossen. Dafür kann man am 2. Januar ab 9 Uhr wieder shoppen. Im Coop im Gallusmarkt St. Gallen kann man am Berchtoldstag ebenfalls einkaufen. Und auch der Pizolpark in Mels öffnet schon am 2. Januar wieder.

Das Shopping-Center City West in Chur hat am Berchtoldstag ebenfalls geöffnet. Im Coop kannst du an Silvester bis 18 Uhr einkaufen.

Im Wallis ist das Simplon Center in Glis schon am Berchtoldstag geöffnet. Gleiches gilt für den Centerpark in Visp.

Im Kanton Freiburg haben die meisten Läden ebenfalls bereits am 2. Januar wieder geöffnet, etwa das Pérolle Centre in Freiburg.

Diese Läden haben durchgehend geöffnet

In gewissen Gemeinden sind die Läden sogar am 1. Januar geöffnet. Das ist vor allem für jene von Vorteil, die in den Skiferien sind. So kann man beispielsweise im Coop in St. Moritz ab 9 Uhr oder in Adelboden ab 14 Uhr wieder einkaufen. In Zermatt kannst du – sofern du wach bist – an Neujahr schon um 8 Uhr im Coop einkaufen. An Silvester gibt es hier bis 20 Uhr etwas zu kaufen.

In Saas-Fee kannst du an Neujahr im Migros Voi ab 7.30 Uhr einkaufen. In Zermatt und in Nendaz VS ist der Migros-Supermarkt ab 8 Uhr geöffnet.

Auch etliche Volg-Filialen sind schon am 1. Januar offen, etwa in Celerina/Schlarigna GR oder in der Lenzerheide, die Filialen im Kanton Nidwalden oder jene in Sörenberg LU. Nicht in jedem Kanton gelten für alle Volg-Filialen die gleichen Öffnungszeiten, weshalb du am besten direkt nachschaust. Manche Filialen haben durchgehend offen, manche nur am 2. Januar und manche sind sogar zwei Tage geschlossen.

Ansonsten bleibt noch Plan B wie Bahnhof. An grösseren Stationen gibt es in der Regel Läden, die das Nötigste anbieten. Auch Tankstellenshops können im Notfall helfen. Allerdings musst du dann zu Spitzenzeiten mit engen Platzverhältnissen rechnen.