Die Änderung betrifft den Standard 230-ml-Becher aller Caffè-Latte-Sorten. Bild: Emmi

Emmi verpasst Caffè Latte ein neues Design – so sieht es aus

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Emmi führt bei seinen Caffè-Latte-Bechern ein neues Verpackungsdesign ein. Die Änderung betrifft den Standard 230-ml-Becher aller Caffè-Latte-Sorten und macht diesen vollständig recyclebar.

Die neue Verpackung basiert auf der sogenannten «In-Mould-Labeling»-Technologie (IML), wodurch die bisher verwendete bedruckte PET-Ummantelung entfällt. Zusammen mit einem neuen Deckel ohne Aluminium-Platine werde der Becher damit vollständig recyclingfähig, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Zusammen mit einem neuen Deckel ohne Aluminium-Platine werde der Becher damit vollständig recyclingfähig. Bild: Emmi

Auch die Handhabung sei überarbeitet worden. Der fest verbundene Deckel mit Lasche verbessere den Schutz der Trinköffnung und erhöhe die Auslaufsicherheit unterwegs.

Parallel dazu modernisiert Emmi das Erscheinungsbild der Marke. Einheitliche Gestaltungselemente über alle Sorten hinweg sollen die Wiedererkennbarkeit stärken. Zudem würden Sortenbezeichnungen und Produktinformationen auf der Vorderseite klarer hervorgehoben.

Das neue Verpackungskonzept ist in der Schweiz ab diesem Monat erhältlich. Der europaweite Rollout startet laut der Mitteilung im Juni. (sda/awp)