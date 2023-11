Krankenkassen-Chef mit brisanter Forderung: Reiche sollen 10'000 Franken Franchise zahlen

Auch Spitäler gibt es laut dem KPT-Chef zu viele: «Wir haben fast 300 Akutspitäler. Es ist absurd, dass es in einigen Kantonen mehr Spitäler gibt als in einem Land wie Dänemark mit sechs Millionen Einwohnern, das nicht mehr als 20 hat.»

Eine solche Massnahme würde die Prämien senken und Versicherte mit hohen Löhnen stärker in die Pflicht nehmen, so der Chef der Berner Krankenkasse, der selbst 520'000 Franken pro Jahr verdient.

«Ich denke, dass jemand mit einem Einkommen von 500'000 oder gar einer Million Franken kein Problem mit einer Franchise von 10'000 Franken hätte», sagte Harnischberg in einem am Freitag erschienenen Interview mit «Le Temps» .

Heute ist Weltvegantag – diese Gemeinde in der Schweiz isst am häufigsten vegan

Was ist dran an den hohen Rabatten? Coops Trophy-Sammelaktion wirft Fragen auf

Lego-Sammlung von Uster: Erben schlugen Jahrhundertfund aus

Aufregung in der Schweizer Lego-Szene. Wie der Tages-Anzeiger (Abo) berichtet, traf das Konkursamt Uster bei der Räumung eines Nachlasses vor wenigen Tagen auf eine riesige Lego-Sammlung: Geschätzt 600 Lego-Sets, mehrheitlich ungeöffnet und fabrikneu, zum Teil äusserst selten, verbergen sich in hunderten Kisten in einem grossen Kellerraum. 150 Sets davon können in einer ersten Phase nun auf einer Webseite der Liquidators ersteigert werden.