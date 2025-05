Ein Ausblick auf die Krankenkassenprämien 2026: Damit müssen wir rechnen

Sandra Schneider, Abteilungsleiterin Grundlagen und Tarife beim BAG begründet das so: «Die Inanspruchnahme von Leistungen steigt ganz grundsätzlich.» Die Menschen in der Schweiz lassen sich mehr behandeln, sie beziehen mehr Leistungen. (aargauerzeitung.ch)

Jährlich können jeweils ein paar hundert Millionen eingespart werden, indem Preise und Wirksamkeit von medizinischen Leistungen und Medikamenten überprüft werden. Trotzdem steigen die Kosten ungebremst – vor allem in den letzten vier Jahren. Wie lässt sich das erklären?

Bei den Laboratorien fand hingegen ein Ausgleich statt, wie Christen erklärt: «Wir sind bei den Kosten leicht über Niveau von 2022.» Bei der Kategorie «Übrige» summieren sich verschiedene Entwicklungen – etwa die höheren Ausgaben für Psychotherapie. Hintergrund ist in diesem Fall eine Gesetzesänderung: Seit knapp drei Jahren können Psychotherapeutinnen selber über die Krankenkasse abrechnen.

Warum wachsen die Kosten so stark? BAG-Vizedirektor Christen nennt drei Gründe:

Philipp Muri, Abteilungsleiter Versicherungsaufsicht beim BAG, kann immerhin entwarnen: «Das Prämienwachstum wird aufs nächste Jahr moderater ausfallen als in den Vorjahren.» Zuletzt stiegen die Prämien um sechs Prozent – oder mehr.

Um wie viel genau die Prämien 2026 steigen, wagt Thomas Christen noch nicht zu beziffern. Grundlage für die Prämienrunde ist auch nicht das aktuelle Wachstum der Kosten, sondern eine Schätzung für 2026. «Für das ist es jetzt noch zu früh», so Christen.

Die Zahl bestätigt vielmehr den Trend: Eine Person liess 2024 im Schnitt Gesundheitsleistungen in der Höhe von 4721 Franken über die Krankenkasse zahlen. Das sind 210 Franken oder 4,7 Prozent mehr als 2023.

Das heisst: Anders als 2023, 2024 und 2025 werden die Prämien nur so viel steigen, wie die Gesundheitskosten zunehmen.

