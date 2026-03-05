Die visuelle Theatergruppe Mummenschanz führt ihre Bühnenshow «50 Years» im Theater 11 in Zürich am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021, auf. Bild: KEYSTONE

Theatergruppe Mummenschanz sagt Adieu zu Schweizer Publikum

Mehr «Schweiz»

Vor Kurzem hat die St. Gallische Kulturstiftung angekündigt, der Maskentheatergruppe Mummenschanz den Grossen Kulturpreis zu verleihen. Nun folgt eine Ankündigung der anderen Art: Mummenschanz verabschieden sich auf der nächsten Tournee vom Schweizer Publikum.

In einer Medienmitteilung vom Donnerstag heisst es, Mummenschanz werde auf Abschiedstournee gehen. Und tatsächlich: Die ersten Daten der Tour mit dem Namen «Adieu!» sind bereits aufgeschaltet. Vom 3. bis zum 13. Dezember gastiert Mummenschanz im Theater 11 in Zürich und vom 15. bis 20. Dezember im Musical Theater in Basel. Danach führt die Tournee durch die ganze Schweiz.

Geplant sind laut Tourliste 100 Shows an 25 Orten. Zuletzt spielen Mummenschanz vom 19. bis 21. November 2027 in Genf. «Mummenschanz verabschieden sich mit dieser Tournee vom Schweizer Publikum», schreibt Marc Reinhardt, Geschäftsführer der Mummenschanz Stiftung, auf Anfrage von Keystone-SDA. Danach führe die Abschiedstournee ins Ausland, unter anderem im Frühling 2028 in die USA.

Entscheid schon länger gefallen

«55 Jahre sind eine stolze Zeit und ein Abschied soll dann erfolgen, wenn es am schönsten ist», führt Reinhardt weiter aus. Der Entscheid für eine Abschiedstournee sei vor längerer Zeit gefallen. Wie es nach dieser Tournee im In- und Ausland weitergehe, werde zu gegebener Zeit kommuniziert.

«Ohne gesprochene Worte, ohne Musik und Bühnenbild, allein mit Masken, Körpern und schwarzem Hintergrund, erschufen die Gründer Floriana Frassetto, Andres Bossard und Bernie Schürch eine völlig neue Dimension der Bühnenkunst.» Bild: KEYSTONE

Für die Abschiedstournee stellte Floriana Frassetto – einzig verbleibendes Gründungsmitglied sowie «künstlerische Seele und treibende Kraft» von Mummenschanz – gemäss Mitteilung ein Programm zusammen, das Höhepunkte aus 55 Jahren Mummenschanz vereint. In dieser Zeit seien zahlreiche abendfüllende Programme, über 100 Nummern und eine unverwechselbare Spiel- und Maskentechnik entstanden. Mummenschanz stehe bis heute für eine poetische Theaterform von einzigartiger emotionaler Ausdruckskraft, die ohne Worte auskomme und dennoch tief berühre.

Kreatives Universum zu den Menschen bringen

«Ich will unser kreatives Universum nochmals in all seinen Facetten zu den Menschen bringen und damit einen Konterpunkt setzen zur lauten Welt ausserhalb des Theaters», wird Frassetto zitiert. Zu sehen sein würden beliebte und ikonische Nummern aus dem grossen Mummenschanz-Repertoire. Ergänzt werde das Programm durch einige neue, überraschende Bilder und die typischen, eigensinnigen Charaktere, die Mummenschanz seit jeher auszeichneten.

Zuletzt spielen Mummenschanz vom 19. bis 21. November 2027 in Genf. Bild: KEYSTONE

Mummenschanz stehe weltweit für zeitgenössisches Maskentheater jenseits von Sprache, Kultur und Nationen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Ohne gesprochene Worte, ohne Musik und Bühnenbild, allein mit Masken, Körpern und schwarzem Hintergrund, erschufen die Gründer Floriana Frassetto, Andres Bossard und Bernie Schürch eine völlig neue Dimension der Bühnenkunst.» Ihre visuelle, universelle Theaterform habe die Welt erobert. (sda)