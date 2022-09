«O'zapft is» – hier steigen die besten Oktoberfeste der Schweiz

Herbst ist auch immer Oktoberfest-Zeit. Längst hat der legendäre Anlass aus München die Welt erobert. Auch in der Schweiz bieten sich unzählige Möglichkeiten, für ein Prosit auf die Gemütlichkeit und noch bisschen mehr. Wir haben die grosse Übersicht.

Nach zwei Jahren in der Coronapandemie kehren die Oktoberfeste zurück in die Schweiz. Landauf, landab darf im September und Oktober wieder in Dirndl und Lederhosen geschunkelt und getrunken werden. Auf Bänken wird zu «Layla» getanzt, bei «Dicht im Flieger» oder «Mama Lauda» mitgejohlt oder zwischen «Olivia» und der, «die immer lacht» auch mal ein Bretzel verdrückt. Zum Abschluss wird dann bei «Wir sagen danke schön» von den Flippers nochmals alles gegeben.

Die Wiesn-Saison begann schon letztes Wochenende mit dem Ürner Oktoberfest. Auch beim Lozärner Oktoberfest wurde schon o’zapft (dieses dauert noch bis am 24. September). So richtig los geht es aber an diesem Wochenende, unter anderem mit den Walder Wiesn im Zürcher Oberland oder dem Oktoberfest in Schenkon am Luzerner Sempachersee. Den Schlusspunkt bildet das Calanda Oktoberfest bis am 12. November in Chur.

Klar ist einzig: In den nächsten Wochen kommen Dirndl- und Lederhosenfans in der Schweiz auf ihre Kosten. Wir zeigen dir, wo die Partys steigen.

Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare oder maile an reto.fehr@watson.ch:

Oktoberfeste in der Schweiz 2022

Aargau

Aarau

Datum: 30. September bis 2. Oktober 2022

Ort: Pferderennbahn Aarau

Preis pro Mass: 15.- CHF

Tickets: Gibts hier

Auw

Datum: 23. und 24. September 2022

Ort: Mehrzweckhalle Auw

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier

Baden

Datum: 20. bis 29. Oktober 2022

Ort: Trafoplatz Baden

Preis pro Mass: 16.- Franken

Tickets: Gibts hier



Berikon

Datum: 15. Oktober 2022

Ort: Auf dem Mutschellen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Böbikon

Datum: 22. bis 24. September 2022

Ort: Chalet Böbikon

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Rheinfelden

Datum: 7. bis 15. Oktober 2022

Ort: Feldschlösschen Brauerei Rheinfelden

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Seengen

Datum: 1. Oktober 2022

Ort: Schulhausplatz Seengen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine

Wohlenschwil

Datum: 30. September und 1. Oktober 2022

Ort: Restaurant Mühli Wohlenschwil

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Zofingen

Datum: 17. September bis 1. Oktober 2022

Ort: Mehrzweckhalle Zofingen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Appenzell-Innerrhoden

Haslen

Datum: 1. Oktober 2022

Ort: Mehrzweckhalle Haslen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Appenzell-Ausserrhoden

Gais

Datum: 1. bis 3. Oktober 2022

Ort: Dorfplatz Gais

Preis pro Mass: 12.- CHF

Tickets: Brauchst du keine

Basel Landschaft

Allschwil

Datum: 29. September bis 15. Oktober 2022

Ort: ZicZac Biergarten Allschwil

Preis pro Mass: 14.50 CHF

Tickets: Brauchst du keine



Gelterkinden

Datum: 30. September und 1. Oktober 2022

Ort: Zeughaus Gelterkinden

Preis pro Mass: 12.- CHF

Tickets: Gibts hier



Basel Stadt

Basel

Datum: 19. bis 22. Oktober 2022

Ort: Volkshaus Basel

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Bern

Biel

Datum: 22. bis 24. September 2022

Ort: Ecke Nidaugasse / General-Durfour-Strasse Biel

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Kappelen

Datum: 23. und 24. September 2022

Ort: Schürhagweg 5, Kappelen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier

Neuenegg

Datum: 7./8. und 14./15. und 21./22. Oktober 2022

Ort: Oeleweg 5, Neuenegg

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Diemtigen

Datum: 8. und 9. Oktober 2022

Ort: Berghotel Nüegg

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Thun

Datum: 20.-22. und 28.-29. Oktober 2022

Ort: Stockhorn-Arena Thun

Preis pro Mass: 15.- CHF

Tickets: Gibts hier



Freiburg

Murten

Datum: 23./24. September und 30. September und 1. Oktober 2022

Ort: Grand Ferme 22, Murten

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Anmeldung per Mail erforderlich



Graubünden

Chur

Datum: 4./5. und 11./12. November 2022

Ort: Stadthalle Chur

Preis pro Mass: 15.- CHF

Tickets: Gibts hier



Luzern

Luzern

Datum: 9./10. und 16./17. und 23./24. September 2022

Ort: Regionales Eiszentrum Luzern

Preis pro Mass: 16.- CHF

Tickets: Gibts hier



Schenkon

Datum: 9. und 10. September 2022

Ort: Begegnungszentrum Schenkon

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Horw

Datum: 10. September 2022

Ort: Vor der Horwerhalle

Preis pro Mass: 13.- CHF

Tickets: Gibts hier



Rothenburg

Datum: 17. September 2022

Ort: Ace Cafe Rothenburg

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Meggen

Datum: 17. September 2022

Ort: Zentralschulhaus Meggen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Wolhusen

Datum: 23. und 24. September 2022

Ort: Hotel Rebstock Wolhusen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Malters

Datum: 30. September und 1. Oktober 2022

Ort: Gemeindesaal Malters

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Sursee

Datum: 30. September und 1. Oktober 2022

Ort: Restaurant Baragge Sursee

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Sempach

Datum: 1. Oktober 2022

Ort: Festhalle Sempach

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Hochdorf

Datum: 1. Oktober 2022

Ort: Kulturzentrum Braui Hochdorf

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Nebikon

Datum: 8. Oktober 2022

Ort: Mehrzweckhalle Nebikon

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Ebikon

Datum: 15. Oktober 2022

Ort: Wydenhofturnhalle Ebikon

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Neuenkirch

Datum: 16. und 17. September 2022

Ort: Factory Food & Drinks, Neuenkirch

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Nidwalden

Ennetbürgen

Datum: 30. September und 1. Oktober 2022

Ort: Ennetbürgen Herdern

Preis pro Mass: 13.- CHF

Tickets: Gibts hier



Obwalden

Sarnen

Datum: 8. Oktober 2022

Ort: Schulhausareal, Sarnen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine

St. Gallen

Rapperswil-Jona

Datum: 16. und 17. September 2022

Ort: Grünfeld Sportcenter, Rapperswil

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibt hier



Altstätten

Datum: 22. Oktober 2022

Ort: Turnhalle Schöntal, Altstätten

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Bronschhofen

Datum: 28. und 29. Oktober 2

Ort: Ebnetsaal, Bronschhofen

Preis pro Mass: 13.- CHF

Tickets: Gibts hier

Solothurn

Solothurn

Datum: 21./22. und 28./29. Oktober 2022

Ort: Rythalle Solothurn

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier

Schwyz

Reichenburg

Datum: 10. September 2022

Ort: Burstwiesenstrasse 4, 8864 Reichenburg

Preis pro Mass: 14.- CHF

Tickets: Gibts hier



Rothenthurm

Datum: 24. September 2022

Ort: Markthalle Rothenthurm

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibt hier per QR-Code



Schwyz

Datum: 1. und 2. Oktober 2022

Ort: Restaurant Gipfelstubli, Schwyz

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Pfäffikon, SZ

Datum: 13. bis 29. Oktober 2022

Ort: Seedamm Plaza, Pfäffikon SZ

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Brunnen

Datum: 14. und 15. Oktober 2022

Ort: Seehotel Waldstätterhof, Brunnen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Wangen

Datum: 30. September und 1. Oktober 2022

Ort: Buchberghalle Wangen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Einsiedeln

Datum: 7./8. und 9. Oktober 2022

Ort: Brüel-Parkplatz Einsiedeln

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine​

Thurgau

Kreuzlingen

Datum: 9./10. und 16./17. September 2022

Ort: Bodensee Arena, Kreuzlingen

Preis pro Mass: 13.- CHF

Tickets: Gibts hier



Dussnang

Datum: 16. September 2022

Ort: Hörnlihalle, Dussnang

Preis pro Mass: 13.- CHF

Tickets: Brauchst du keine



Arbon

Datum: 23. und 24. September 2022

Ort: Presswerk Arbon

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibt hier



Frauenfeld

Datum: 30. September bis 2. Oktober und 7./8. Oktober 2022

Ort: Grosse Allemend, Frauenfeld

Preis pro Mass: 15.- CHF

Tickets: Gibts hier



Uri

(Altdorf)

Datum: 2. und 3. September 2022

Ort: Winkel, Altdorf

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Zug

Zug

Datum: 23. und 24. September 2022

Ort: Stiermärt Areal, Zug

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Hühneberg

Datum: 7./8. und 14./15. und 21./22. Oktober 2022

Ort: Gasthütte Zoll-Huus, Hühneberg

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Zürich

Wald

Datum: 9. und 10. September 2022

Ort: Sportplatz Areal, Wald

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Wallisellen

Datum: 9. und 10. September 2022

Ort: Bar 8304, Wallisellen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Hüntwangen

Datum: 16. und 17. September 2022

Ort: Amphitheater Hüntwangen

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Zürich

Datum: 22. September bis 15. Oktober 2022

Ort: Bahnhofshalle, Hauptbahnhof Zürich

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Brauchst du keine



Zürich

Datum: 6. und 13. Oktober 2022

Ort: Lady Hamilton's Pub, Zürich

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Zürich

Datum: 6. Oktober bis 5. November 2022

Ort: Bauschänzli Biergarten, Zürich

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Uster

Datum: 23./24. und 30. September/1. Oktober und 7./8. Oktober 2022

Ort: Landihalle Uster

Preis pro Mass: 16.- CHF

Tickets: Gibts hier

Wädenswil

Datum: 24./30. September und 1./7./8. Oktober 2022

Ort: Restaurant Neubüel, Wädenswil

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Pfäffikon, ZH

Datum: 28. und 29. Oktober 2022

Ort: Chesselhuus, Pfäffikon

Preis pro Mass: 15.- CHF

Tickets: Gibts hier



Kloten

Datum: 1. Oktober 2022

Ort: Schluefweg, Kloten

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Steinmaur

Datum: 1. Oktober 2022

Ort: Salenstrasse 10, Steinmaur

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Winterthur

Datum: 20. Oktober bis 5. November 2022

Ort: Zeughausstrasse 67, Winterthur

Preis pro Mass: Nicht bekannt

Tickets: Gibts hier



Männedorf

Datum: 28. und 29. Oktober 2022

Ort: Strandbad Sonnenfeld, Männedorf

Preis pro Mass: 15.- CHF

Tickets: Gibts hier