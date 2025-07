Diese App warnt Amerika vor ICE-Agenten – und lässt die Trump-Regierung schäumen

«Als ich sah, was in diesem Land passiert, nachdem ich das ‹Project 2025› gelesen hatte, nachdem ich die erste Amtszeit von Trump beobachtet und natürlich seine Wahlkampfrhetorik auf dem Weg zur zweiten Amtszeit gehört hatte, musste ich etwas tun, um mich zu wehren.Wissen Sie, ich bin in einem jüdischen Haushalt aufgewachsen und in dieser Gemeinschaft hatte ich die Möglichkeit, Holocaust-Überlebende zu treffen und alles über die Geschichte Nazi-Deutschlands und Hitlers Machtübernahme zu lernen.Und wenn wir dann sehen, wie heute Fünfjährige ohne Vertretung in Gerichtssälen sitzen, wenn wir sehen, wie Studierende wegen ihrer politischen Überzeugungen verschwinden. Schlimmer noch, wenn wir sehen, wie in diesem Land im Namen des Patriotismus Babys aus den Armen ihrer schreienden Mütter gerissen werden, dann glaube ich wirklich, dass wir gerade mitverfolgen, wie sich die Geschichte wiederholt.Und wissen Sie, ICEBlock war der beste Weg, den ich mir vorstellen konnte, um zurückzuschlagen.»