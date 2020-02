Schweiz

The Voice of Switzerland: Zwei bekannte Gesichter probieren ihr Glück



In der zweiten Folge von Voice of Switzerland kämpfen gleich zwei bekannte Gesichter um die Aufmerksamkeit der hochkarätigen The Voice of Switzerland-Jury.

Die Aargauerin Tina Umbricht sammelte bereits bei «Deutschland sucht den Superstar» erste Casting-Erfahrungen. Damals scheiterte sie jedoch, da DJ Antoine einen anderen Teilnehmer favorisierte. Nun fasst die 21-jährige erneut ihren Mut. Ob es ihr dieses Mal gelingt, den Basler Musikproduzenten von sich zu überzeugen?

Auch die 21-jährige Dalja Heiniger aus dem Kanton Bern wagt es in der zweiten Folge auf die The Voice of Switzerland-Bühne. Die ersten Erfahrungen sammelte die Thunerin in der Deutschen The Voice-Sendung.

Nicht nur die Schweizer Gesangstalente geben die Performance ihres Lebens ab. Auch Juror Noah Veraguth wagt sich mit der Gitarre auf die Bühne und lässt sich von Teilnehmer und Gesangslehrer Tobias Degen (37) aus dem Kanton St. Gallen bewerten.

In der Zwischenzeit überhäuft DJ Antoine die Gesangstalente mit Rosen und hofft sie mit dieser Geste für sich zu gewinnen. Die Büetzer Buebe sorgen als Duo mit witzigen Einlagen für viel Humor während der Sendung und Anna Rossinelli lockert mit ihrer spontanen Art das Juroren-Quintett auf. (pd)

