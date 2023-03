Video: watson

«Wir wurden von den Russen beschossen» – Schweizer Kriegsfotograf erzählt

Alex Kühni reist an Orte, von denen andere Menschen fliehen. Von 2015 bis 2019 reiste der schweizer Kriegsfotograf mehrmals nach Syrien und in den Nordirak, um über den Kampf gegen den Islamischen Staat zu berichten. Ausserdem realisierte er Fotoreportagen im Libanon, in Gaza, Südsudan, Nordkorea, den Philippinen und Nordkorea.

Für seine Serie «Krieg der Sniper» gewann der 42-Jährige 2018 den ersten Preis der Kategorie «Ausland» im Swiss Press Photo Award.

Seine letzte Station war der Ukraine-Krieg. Ein Foto, das er nie wieder vergessen wird, stammt genau aus diesem Krieg:

