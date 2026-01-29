Die Arbeiten an der Gross-Voliere stehen seit Wochen still. Bild: keystone

Vergabe der Pantanal-Voliere des Zoos Zürich kurz vor Abschluss

Mehr «Schweiz»

Der Zoo Zürich sucht derzeit ein neues Unternehmen für den Bau der Pantanal-Voliere: Die Vergabegespräche stehen kurz vor dem Abschluss. Genauere Informationen gibt der Zoo derzeit aber nicht.

Verwaltungsratspräsident Martin Naville informierte am Donnerstag die Medien, dass bereits seit Monaten «die roten Lämpchen geleuchtet hätten». Zoodirektor Severin Dressen bestätigte dies und bemängelt, dass Seitens der Stahlbaufirma Baltensperger Fristen nicht eingehalten und finanzielle Forderungen gestellt wurden. Zudem sei nicht kommuniziert worden.

Arbeiten an der Voliere stehen still

Wegen dieser schwierigen Zusammenarbeit habe man sich entschieden, einen Leistungsverzicht mit der Firma Baltensperger zu deklarieren. Die Arbeiten an der Gross-Voliere stehen seit Wochen still.

Auf einer einer Fläche von 11'000 Quadratmetern möchte der Zoo das südamerikanische Feuchtgebiet Pantanal nachbilden. Stahlbögen sollen ein 1400 Tonnen schweres Gitternetz tragen und bis zu 35 Meter hoch in den Himmel ragen. (sda)