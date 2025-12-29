wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Zoo Zürich: Firma ist wegen Streit um Voliere in Nachlassstundung

Stahlbaufirma ist wegen Streit mit Zoo Zürich um Voliere in Nachlassstundung

29.12.2025, 10:1129.12.2025, 10:24

Die Stahlbaufirma Baltensperger AG ist nach einem Streit mit dem Zoo Zürich in provisorischer Nachlassstundung. Das Bezirksgericht Bülach hat diese bis April 2026 gewährt. Über 70 Arbeitsplätze sind in Gefahr.

Pantanal Voliere Zoo Zürich
Die Voliere soll 11'000 Quadratmeter umfassen.Bild: Zooh

Das Gericht gewährte die provisorische Nachlassstundung ab dem 23. Dezember, wie dem Amtsblatt des Kantons Zürich vom Montag zu entnehmen ist.

Die Firma aus Höri kann nun nicht mehr betrieben werden. Je nach Verlauf kommt es zu einer definitiven Nachlassstundung. Diese kann mit der Sanierung der Firma enden. Am Ende des Prozesses kann aber auch der Konkurs des Unternehmens stehen.

Video: YouTube/Zoo Zürich

Zoo beendete Zusammenarbeit

Die Baltensperger AG geriet mit dem Zoo Zürich in einen Streit um den Bau der Pantanal-Voliere. Die Voliere entsteht auf einer Fläche von 11'000 Quadratmetern und erfordert laut dem Zoo zehn Stahlbögen, die ein 1400 Tonnen schweres Gitternetz tragen und bis zu 35 Meter in die Höhe ragen.

Pantanal Voliere Zoo Zürich
Die Eröffnung war für 2028 geplant.Bild: Zooh

Die Eröffnung war ursprünglich auf 2028 angesetzt. Der Zoo beendete die Zusammenarbeit mit der beteiligten Stahlbaufirma aber kürzlich. Die Firma habe die gewünschten Anforderungen sowohl technisch als auch terminlich und finanziell nicht erreicht. Wann die Voliere eröffnet werden kann, ist unklar.

So sieht die Bastelle aktuell aus.
So sieht die Bastelle aktuell aus.Bild: zooh

Das Unternehmen wehrte sich und gab an, das Projekt habe sich weit über den ursprünglich definierten Rahmen hinaus entwickelt. Dennoch sei es in der Lage, das Projekt umzusetzen.

Im Januar sind weitere Gespräche zwischen dem Zoo Zürich und der Baltensperger AG angesetzt. Zu einem Vermittlungsangebot des Stahlbau-Branchenverbands äusserte sich der Zoo wegen der laufenden Gespräche bisher nicht. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schneeleoparden-Nachwuchs im Zoo Zürich
1 / 8
Schneeleoparden-Nachwuchs im Zoo Zürich

Eine Schneeleopardin im Zoo Zürich hat Anfang Mai drei Jungtiere zur Welt gebracht.
quelle: zoo zürich / naelle honegger / zoo zürich / naelle honegger
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Koala Nachwuchs im Zoo Zürich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Heute wählt der Kosovo – hohes Interesse aus der Schweiz
Für die am (heutigen) Sonntag stattfindenden Neuwahlen in Kosovo interessieren sich auch viele Menschen in der Schweiz.
Der Stadtzürcher Parlamentarier Reis Luzhnica zeigt sich optimistisch. Luzhnica sitzt für die SP im Stadtzürcher Parlament und ist Mitglied der Partei Vetëvendosje (Selbstbestimmung) des im Kosovo kommissarisch amtierenden Ministerpräsidenten Albin Kurti. Vor den Parlamentswahlen zeigt er sich optimistisch. «In der Schweiz haben sich rund 14'500 Personen für die Wahlen registriert. Auch wenn das Potenzial höher wäre, ist es ein guter Wert und für Vetëvendosje sehr wichtig», sagt er auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Diaspora wähle tendenziell progressiver – ähnlich wie die urbanen Zentren in Kosovo.
Zur Story