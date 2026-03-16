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Oscars 2026: Diane Warren geht zum 17. Mal trotz Nominierung leer aus

Neuer Rekord: Diese Frau hat trotz 17 Nominierungen noch immer keinen Oscar

17 Nominierungen seit 1988 und kein Oscar: Die Musikerin Diane Warren hat bei den Oscars ihre Pechsträhne fortgesetzt und damit Berichten zufolge einen Rekord aufgestellt.
16.03.2026, 10:3316.03.2026, 10:33

Die 69-jährige Komponistin und Songwriterin hatte an der 98. Oscarverleihung mit einer Nominierung für das Lied «Dear Me» für den Oscar als bester Filmsong teilgenommen – die Trophäe ging dann jedoch an den Netflix-Hit «KPop Demon Hunters».

Diane Warren poses for a portrait during the 98th Academy Awards Oscar nominees luncheon on Tuesday, Feb. 10, 2026, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Calif. (AP Photo/Chris Pizzello) Diane ...
Auch dieses Jahr hat es Diane Warren nicht für einen Oscar gereicht.Bild: keystone

Warren war erstmals 1988 für das Lied «Nothing's Gonna Stop Us Now» im Film «Mannequin» für den Oscar nominiert worden, verlor das Rennen in dem Jahr jedoch gegen einen Song aus dem Film «Dirty Dancing». Seitdem war sie für Songs aus Filmen wie «Armageddon», «Pearl Harbor» und «The Hunting Ground» nominiert worden. Vergangenes Jahr hatte sie gegen das Lied «El Mal» aus «Emilia Pérez» verloren.

Mit der erneuten Enttäuschung am Sonntagabend hat Warren nun Medienberichten zufolge den Tontechniker Greg P. Russell als grösster Oscar-Pechvogel überholt. Laut «Entertainment Weekly» und «The Guardian» ist die Musikerin jetzt die Person mit den meisten Oscar-Nominierungen ohne Gewinn.

Oscars 2026: «One Battle After Another» triumphiert – Chalamet ist der grosse Verlierer

Ein Trostpflaster: 2022 wurde die Künstlerin von der Filmakademie mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. (dab/sda/dpa)

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