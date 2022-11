Fortune-Pink-Diamant für 28,4 Millionen versteigert – in vier Minuten

Der Fortune-Pink-Diamant, ein seltener Edelstein, ist bei einer Auktion in Genf für über 28.4 Millionen Franken an einen Privatsammler aus Asien verkauft worden. 18.18 Karat machen ihn zum grössten birnenförmigen Diamanten, der je an einer Auktion versteigert wurde.

Bild: keystone

Die vierminütige Auktion begann mit einem Basispreis von 17 Millionen Franken und war ein Dreikampf, bei dem der Gewinner schliesslich den Zuschlag erhielt, wie es vom Auktionshaus Christie's weiter hiess.

Der Diamant wurde in Genf ausgestellt, dann in New York, Shanghai, Taiwan und Singapur, bevor er im Oktober in die Schweiz zurückkehrte.

(yam/sda/afp)