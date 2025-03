Diese Cotto Würfeli von Prix Garantie können Bakterien enthalten

Bereits gekaufte Ware könne in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden, so Coop, der Verkaufspreis werde zurückerstattet. (lyn)

Produkte mit anderen Verbrauchsdaten seien nicht betroffen, hiess es in einer entsprechenden Medienmitteilung am Freitag. Die betroffenen Produkte seien bereits aus dem Sortiment genommen worden.

«Mein Auftrag lautet, zu gewinnen»: Das sagt Zoë Më zu ihrem ESC-Song

«Voyage» heisst der zarte Chanson, mit dem die Schweizer ESC-Hoffnung Zoë Më in die Fussstapfen von Nemo treten will. Im Interview spricht die Fribourgerin über ihre «surrealen» letzten Tage und ihre Pläne.

Zoë Më, Sie vertreten die Schweiz am grössten Musikwettbewerb der Welt. Wie fühlt sich das an?

Zoë Më: Surreal, aber gut! Ich habe megagut geschlafen und freue mich, jetzt endlich über meinen Song sprechen zu können. Es ist eine Ehre, die Schweiz am ESC zu vertreten. Umso mehr, als der ESC in Basel stattfindet, wo ich geboren wurde.