Die Gepäckstücke an der Grenze in Thayngen SH. Bild: bundesamt für zoll und grenzsicherheit

Frau mit 55 Koffern an Schweizer Grenze gestoppt

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Eine Reisende sorgte am Grenzübergang Thayngen SH für einen ungewöhnlichen Einsatz beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG): Die Frau kehrte mit insgesamt 55 Gepäckstücken alleine aus den Ferien zurück.

Wie das BAZG auf Social Media mitteilt, kontrollierten Mitarbeitende sämtliche Koffer innerhalb von 20 Minuten. Alle Gepäckstücke wurden gescannt, Beanstandungen gab es keine. Die Frau durfte ihre Heimreise fortsetzen.

Keine Mengengrenze am Zoll

Das BAZG weist darauf hin, dass persönliche Gebrauchsgegenstände wie Kleidung, Toilettenartikel, Sportgeräte oder elektronische Geräte bei der Wiedereinreise in die Schweiz grundsätzlich abgabenfrei eingeführt werden dürfen. Für andere Waren gelten jedoch je nach Art, Menge und Warenwert unterschiedliche Vorschriften.

Ab einem Gesamtwert von mehr als 150 Franken kann etwa Mehrwertsteuer anfallen. Bestimmte Produkte wie Waffen, Feuerwerk, Medikamente, Fälschungen oder geschützte Tier- und Pflanzenarten dürfen zudem nur eingeschränkt oder gar nicht eingeführt werden. Waffen, illegale Pflanzen oder Ähnliches dürfte die Frau mit den 55 Koffern aber nicht dabei gehabt haben.

Was genau sie alles aus den Ferien mitgenommen hatte, bleibt wohl ihr Geheimnis. (ear)