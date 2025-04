Melden sich zurück: Gülsha Adilji, Maja Zivadinovic und Yvonne Eisenring. bild: zvg

«Zivadiliring» ist zurück – aber wahrscheinlich nicht so, wie du denkst

Vier Monate war es ruhig um das Podcast-Trio «Zivadiliring». Jetzt kehren Yvonne Eisenring, Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic zurück. In der Nacht auf heute Dienstag erschien auf Spotify eine neue Folge ihres Podcasts.

Wie die drei Frauen sagen, soll es in Zukunft weitere Podcasts von ihnen geben. Allerdings nicht wie früher in regelmässigen Abständen. «Die Hosts setzen sich dann vors Mikrofon, wenn es spannende Neuigkeiten, gesellschaftliche Aufreger oder bewegende Themen gibt, die diskutiert werden müssen», heisst es in der Medienmitteilung.

Adilji, Eisenring und Zivadinovic wollen vermehrt auf Live-Events setzen. Im Frühling 2026 wollen sie ihre Alltagsbeobachtungen auf die Bühne bringen. Veranstaltet werden die Auftritte von Bierhübeli und Kaufleuten. Der Vorverkauf startet für die Tour, die in Bern, Basel und Zürich stattfindet, startet heute.

Adilji, Eisenring und Zivadinovic werden nur noch unregelmässig senden. bild: zvg

SRF trennte sich im Dezember von Zivadiliring

«Zivadiliring» ist eines der erfolgreichsten Podcast-Formate der Schweiz mit einer grossen, hauptsächlich weiblichen Followerschaft. Erst im Dezember hatten die drei Frauen für Oktober 2025 eine Show im Hallenstadion Zürich angekündigt, zu der 10’000 Fans erwartet werden. Der Live-Event ist bereits jetzt ausverkauft.

Das Trio produzierte ihren Podcast bis im Dezember 2024 für SRF. Doch das Medienhaus trennte sich von Zivadiliring. Als Grund gab SRF «Werbesperrfristen» an. SRF störte sich daran, dass die Podcasterinnen, in Werbespots auftreten konnten. Bis heute war nicht klar, wie es weitergehen soll. (cma)