Beim «Re-Erding» werden Leichname innert sechs Wochen zu Humus. Bild: Shutterstock

Kompost statt Krematorium? Zürcher Kantonsrat befürwortet «Reerdigung»

Der Zürcher Kantonsrat prüft eine neue Bestattungsform. Doch während Befürworter von einer umweltfreundlicheren Alternative sprechen, ist die Methode in mehreren Bundesländern Deutschlands verboten.

Man sagt, es gebe zwei Dinge, die im Leben sicher sind: Steuern und der Tod. Und für das, was nach Steuern und Tod kommt, gab es in der Schweiz bisher zwei Möglichkeiten: die klassische Erdbestattung oder die Kremation. Nun könnte im Kanton Zürich eine dritte Option dazukommen – die «Reerdigung».

Nie gehört? Im Grunde handelt es sich um eine Art Kompostierung, wie man sie aus dem eigenen Garten kennt – nur eben für Menschen und würdevoller.

Wie funktioniert «Re-Erding»?

Am Montag diskutierte der Zürcher Kantonsrat über die Zulassung dieser alternativen Bestattungsmethode. Das Prinzip ist simpel: Der Leichnam wird in eine Kapsel gebettet, umgeben von Stroh, Heu, Kräutern und Blumen. Mikroorganismen zersetzen den Körper innerhalb von sechs Wochen zu Humus.

Die Umwandlung des Körpers zu nährstoffreicher Erde erfolgt in diesem geschlossenen System ohne Würmer oder Insekten. Übrig bleibende Knochenreste werden zerkleinert und dem Humus beigemischt.

Dass das Thema überhaupt auf die politische Agenda kam, ist einem Vorstoss von Herbert Ammann aus Kilchberg zu verdanken.

Was will die Initiative?

Der 76-Jährige möchte mit seiner Einzelinitiative erreichen, dass die Reerdigung offiziell als dritte Bestattungsform gesetzlich zugelassen wird. «Es liegt auch in meinem persönlichen Interesse», schreibt er in der Initiative.

Das Zürcher Gesundheitsdepartement zeigt sich grundsätzlich offen für neue Bestattungsformen, misst dem Thema aber keine hohe Priorität bei. Also nahm Ammann die Sache im vergangenen Herbst selbst in die Hand.

Was sagt die Politik?

Wie die NZZ berichtete, sind nicht alle von der Methode überzeugt. SVP-Kantonsrat Ueli Bamert hält die Idee für «absurd».

Man wisse seit tausenden Jahren, wie man beerdigt. Ausserdem hat er praktische Bedenken: Was passiert mit Medikamentenresten im Körper? Und was macht man am Ende mit der Erde? «Ins Gemüsebeet?», fragt Bamert.

Heute sind in der Schweiz nur zwei Bestattungsformen zugelassen: Erdbestattungen und Kremation. Bild: KEYSTONE

Laut dem Verein Werde Erde wird die Erde nach dem Prozess wie bei anderen Bestattungsformen beigesetzt. Der Verein sieht im Re-Erding damit eine ökologische Alternative zu den etablierten Bestattungsformen und setzt sich für eine Legalisierung der Methode in der Schweiz ein.

Vorstandsmitglied Nuria Frei betont, dass eine Reerdigung rechtlich möglich wäre, wenn die entsprechenden Gesetze angepasst würden. Allerdings seien dafür wissenschaftliche Daten erforderlich – ein Pilotprojekt soll dazu Klarheit schaffen.

Was spricht dagegen?

Während in der Schweiz bisher noch keine Reerdigung durchgeführt wurde, hat Deutschland diesen Schritt bereits gewagt. Vor drei Jahren wurde dort erstmals eine Person auf diese Weise bestattet. Das Start-up «Meine Erde» in Schleswig-Holstein führt ein entsprechendes Pilotprojekt durch – allerdings nicht ohne Skandale.

Das Nachrichtenmagazin Spiegel warf dem Unternehmen vor, mit irreführenden Werbeaussagen zu arbeiten. Unter anderem wurde behauptet, dass bei der Reerdigung keine Schadstoffe anfallen. Ein Hamburger Gerichtsmediziner widersprach: Es handle sich um Kompost «mit relativ viel verfaulendem Fleisch.»

«Kompost mit relativ viel verfaulendem Fleisch.»

Mehrere Bundesländer reagierten: Bayern und Nordrhein-Westfalen haben die Reerdigung inzwischen verboten. Begründung: Sie störe das Pietätsempfinden und verletze die Würde des Verstorbenen.

Wie geht es weiter?

Trotz hitziger Debatte hat die Reerdigung im Zürcher Kantonsrat die erste Hürde genommen: 101 Mitglieder stimmten dafür, das Konzept weiter zu prüfen.

Die Diskussion nahm dabei teils skurrile Züge an – Markus Schaaf von der EVP schlug Seebestattungen im Greifensee, Wikingergräber auf dem Uetliberg und Einbalsamierungen unter dem Zürcher HB vor.

Der Regierungsrat wird nun einen Bericht erstellen. Anschliessend wird der Kantonsrat erneut darüber entscheiden müssen, ob Zürich tatsächlich einen Pilotversuch zur Reerdigung startet.