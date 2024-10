Oder unterstütze uns per Banküberweisung

1,2 Millionen Menschen auf der Flucht: Ein Augenschein in Beirut

Israels Armee: Mehr als 45 Hisbollah-Kämpfer getötet +++ Lage in Palästina katastrophal

Schrott statt Schnäppchen: Kommt jetzt das Temu-Verbot in Europa?

Kamala Harris begibt sich ins mediale «Feindesland» – so schlug sie sich bei Fox

Der Bundesrat legte sich in den Verhandlungen mit der EU ein schönes Ei

«Sie riefen dreimal an, damit ich die Rezension lösche» – Betterview-Kundin packt aus

Vertreter der Seilbahnbranche geben sich optimistisch

Trotz wiederkehrender schneearmer Winter geben sich die Vertreter der Schweizer Seilbahnen optimistisch. Immer wichtiger werde für die Seilbahnen der Sommer: So schossen die Personenverkehrserträge in der warmen Saison steil in die Höhe.