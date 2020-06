Schweiz

LGBTQ

Ehe für alle: Nationalräte und ihr Wahlversprechen



Bild: KEYSTONE

Ehe für alle ab 8 Uhr im Nationalrat – das wurde vor der Wahl versprochen

Heute entscheidet der Nationalrat über die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. watson hat nachgeschaut, was die Parlamentarier vor ihrer Wahl versprochen haben.

Heute um 08 Uhr wird im Nationalrat die Debatte für die Einführung der «Ehe für alle» fortgesetzt. Der Vorstoss, ursprünglich vor 6½ Jahre von der GLP-Fraktion eingereicht, kam Anfang Juni ins Parlament. Die Diskussion musste damals abrupt abgebrochen werden, weil die Sitzung am Mittag endete.

Der Anfang der Debatte zeigte damals schon: Der Vorstoss kommt nicht überall gleich gut an. Noch weniger Sympathien gibt es bei einem Antrag, der die Samenspende für lesbische Paare legalisieren will. Über diese beiden Fragen wird der Nationalrat heute entscheiden – danach geht der Vorstoss in den Ständerat.

Wahlversprechen für «Ehe für alle» gemacht

Bild: KEYSTONE

Obwohl es kritische Töne gab, dürfte sich der Nationalrat heute für die Ehe für alle aussprechen. Davon kann ausgegangen werden, wenn man sich die Wahlversprechen anschaut: Die Webseite Smartvote stellte vor der Parlamentswahl 2019 allen Kandidatinnen und Kandidaten folgende Frage:

«Sollen gleichgeschlechtliche Paare in allen Bereichen die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare haben?» smartvote

Die Frage sei damals klar formuliert gewesen, sagt die GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy: «Das bedeutet nicht nur ‹Ehe für alle›, sondern auch zum Beispiel Gleichstellung beim Zugang zum Adoptionsverfahren.»

Von den heute 200 amtierenden Parlamentariern im Nationalrat, haben 187 eine Meinung dazu abgegeben. Smartvote schreibt, dass aufgrund solcher Fragebogen über 1,7 Millionen Wahlempfehlungen generiert wurden.

Sprich: Die Antworten der gewählten Politikerinnen und Politikern können als Wahlversprechen verstanden werden. watson hat diese Stellungnahmen (Ja, eher Ja, eher Nein, Nein) im Hinblick auf die Nationalratsdebatte ausgewertet.

Wer dafür, wer dagegen ist

Links-grün, FDP und BDP sagen deutlich «Ja» zur Gleichstellung

daten: smartvote

Die Auswertung zeigt: Eine deutliche Mehrheit von 147 Mitgliedern des gewählten Parlaments sprach sich für die Gleichstellung zwischen heterosexuellen und gleichgeschlechtlichen Paaren aus. 117 Parlamentarier sagten «Ja», 30 sagten «eher Ja».

Die heutige Zustimmung für mehr Gleichstellung findet sich erneut bei den links-grünen und liberalen Parteien. Am deutlichsten ist das «Ja» bei der BDP, SP, Grünen, GLP und den linken Kleinparteien PdA und Solidarités.

«Es wird Zeit, dass das endlich auch in der Schweiz möglich ist.»

Smartvote ermöglichte den Kandidierenden, einen Kommentar bei ihren Antworten abzugeben. Der Waadtländer SP-Nationalrat Pierre-Yves Maillard begründete etwa sein «eher Ja» damit, dass er im Prinzip dafür sei, aber dies nicht «kategorisch in allen Bereichen» sagen könne.

Knappes «Ja/eher Ja» in der CVP, viele Gegner bei rechts

Bild: DIGITAL IMAGE

Die meisten ablehnenden Stimmen finden sich bei der CVP, SVP, EVP sowie den rechten Kleinparteien Lega und EDU. Vielfach handelt es sich hierbei aber nicht um eine kategorische Ablehnung der Ehe-Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare.

So schreibt die Zürcher SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer: «Heirat ja, aber mit anderem Begriff als Ehe». Der Walliser CVP-Nationalrat Philipp Bregy fordert, dass die Ehe für heterosexuelle Paare vorbehalten bleiben soll. Er präzisiert jedoch: «Dies schliesst jedoch nicht aus, das weitere rechtliche Lücken für homosexuelle Paare zukünftig geschlossen werden.»

«Die Ehe soll einer Gemeinschaft von Frau und Mann vorbehalten bleiben.»

Auffällig auch: Viele «Nein», «eher Nein» und «eher Ja» Antworten wurden mit Bedenken beim Adoptionsrecht begründet. So etwa die Berner SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler: «Keine Adoption von Kindern, jedes Kind hat ein Recht auf einen Vater und eine Mutter.»

SVP-Nationalrat Pirmin Schwander forderte, dass das Volk über die Ehe-Öffnung entscheiden soll. Dieses Argument brachte er bereits Anfang Juni während der Nationalratsdebatte.

Video: extern / rest/parlamentsdienste

«Dazu braucht es zuerst eine Abstimmung über eine Verfassungsänderung!»

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Deutsches Parlament sagt Ja zur Homo-Ehe Australier stimmen mit grosser Mehrheit für die Homo-Ehe Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter