Nationalratskommission will Konversionstherapien verbieten

Die zuständige Nationalratskommission spricht sich für ein schweizweites Verbot von Konversionstherapien aus. Einen solchen Schritt forderten zuvor mehrere Kantone. Auch im Ausland werden sogenannte Heilungstherapien von Homosexuellen zunehmend für illegal befunden.