Die Energy Gruppe Schweiz schliesst per Ende 2025 zwei Sender. bild: energy.ch

Radio Energy schliesst Stationen in St. Gallen und Luzern – 5 Personen erhalten Kündigung

Mehr «Schweiz»

Die Energy Gruppe Schweiz besteht zurzeit aus fünf Radiostationen. Aus den Stationen in Luzern, Bern, Basel, Zürich und St. Gallen.

Nun werden die zwei Stationen in Luzern und St. Gallen per Ende 2025 eingestellt. Energy Luzern war seit 2021 auf Sendung und St. Gallen seit 2022. Man musste jedoch feststellen, dass die bereits etablierten Sender Energy Zürich und Energy Bern in diesen Regionen bereits eine stärkere Präsenz haben.

«Diese Überschneidung hat dazu geführt, dass die lokalen Stationen nie wirtschaftlich betrieben werden konnten. Eine doppelte Abdeckung in diesen Märkten macht daher langfristig keinen Sinn.», sagt Kevin Gander, der CEO der Energy Gruppe Schweiz.

Für fünf Personen bedeutet die Reorganisation die Kündigung. Die Energy Gruppe Schweiz wird ab 2026 mit drei Hauptsendern das Ziel, in die Top 10 der Privatradiosender zurückzugelangen weiter verfolgen. (nib)