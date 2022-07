Flughafen Zürich: Lange Schlangen, aber kaum Zwischenfälle

Stau am Gotthard (Archivbild).

Vor dem Gotthard-Strassentunnel hat sich am frühen Samstagmorgen bereits ein langer Stau gebildet: Gegen 4.30 Uhr erstreckte sich die Autokolonne zwischen Erstfeld und Göschenen über zehn Kilometer. Eine Stunde später war sie auf 12 Kilometer angewachsen.Der Zeitverlust betrug bis zu zwei Stunden und 10 Minuten, wie der Touring Club Schweiz (TCS) über Twitter mitteilte.Die Einfahrt Göschenen war am Samstagmorgen gesperrt. (sda)

Der Zeitverlust kann nun bis zu 2 Stunden und 10 Minuten betragen, wie der TCS in einem Tweet mitteilte.Auch auf der Südseite staut sich der Verkehr: Zwischen Quinto und Airolo steht eine Autokolonne von 3 Kilometern.

Menschen warten am Samstag auf dem Flughafen auf ihren Abflug in die Ferien.

Die Schlangen vor den Check-in-Schaltern sind zwar lang, doch laut Flughafensprecherin Bettina Kunz gibt es am Flughafen Zürich aktuell keine grösseren Zwischenfälle. Das trotz grossem Passagieraufkommen – dieses Wochenende liege es bei 80’000-90’000 Personen pro Tag. «Seit Ausbruch der Pandemie ist heute einer der Tage mit den meisten Passagieren. Vor der Pandemie lagen die Spitzenwerte allerdings bei 110’000 Personen» , sagt Kunz. «Zu längeren Wartezeiten kommt es derzeit hauptsächlich, weil Sommerferien sind und zu Spitzenzeiten gleich viele Personen auf einmal am Flughafen sind wie vor der Pandemie.» Für einen reibungslosen Ablauf empfiehlt sie darum, vor Abflug drei Stunden einzuplanen .

Chaos an den Flughäfen, Stau auf den Strassen: Der Reiseverkehr wird diesen Sommer zur Geduldsprobe für jene, die in die Ferien aufbrechen. Die neuesten Entwicklungen im Überblick.

