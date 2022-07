Stau am Gotthard (Archivbild).

Vor dem Gotthard-Strassentunnel hat sich am frühen Samstagmorgen bereits ein langer Stau gebildet: Gegen 4.30 Uhr erstreckte sich die Autokolonne zwischen Erstfeld und Göschenen über zehn Kilometer. Eine Stunde später war sie auf 12 Kilometer angewachsen.Der Zeitverlust betrug bis zu zwei Stunden und 10 Minuten, wie der Touring Club Schweiz (TCS) über Twitter mitteilte.Die Einfahrt Göschenen war am Samstagmorgen gesperrt. (sda)

Chaos an den Flughäfen, Stau auf den Strassen: Der Reiseverkehr wird diesen Sommer zur Geduldsprobe für jene, die in die Ferien aufbrechen. Die neuesten Entwicklungen im Überblick.

9 Koch-Typen, die du besser nicht in deinem Freundeskreis hast, wenn du gerne isst

Grosser Teil der Affenpocken-Fälle tritt in Zürich auf

Gold-Embargo: EU will Russlands Edel-Exporte verbieten – mit Konsequenzen für die Schweiz

Schon am frühen Morgen staut sich der Verkehr vor dem Gotthard-Tunnel

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Von Osterstau keine Spur: Als es am Gotthard noch gemütlich zu und her ging

«Nachts kam die Panikattacke»: Ein Lehrer erzählt, warum er seinen Job an den Nagel hängte

Luftalarm in der ganzen Ukraine + Kiew erhält neues Raketenwerfersystem

Der Tod der 4-jährigen Liza Dmitrieva in Winnyzja rührt die Welt

Männer vertragen mehr als Frauen, zwei Bier am Tag sind ok? Falsch, völlig falsch!

Diese 10 Schluchtenwanderungen verschlagen dir den Atem (und kühlen dich ab)

Die Hitzewelle hat die Schweiz im Griff, die Badis sind voll. Aber es gibt auch Alternativen, um Abkühlung zu erlangen. Wir stellen 10 unbekannte Schluchtenwanderungen vor.

Das Quecksilber stieg in den letzten Tagen schon über 30 Grad und wird dies auch am Wochenende und in der nächsten Woche tun. Keine Frage: Wir brauchen Abkühlung.