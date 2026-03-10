Am Dienstagabend kam es zu einem Brand eines Postautos. bild: brk news

«Freiwillige Handlung»: Sechs Tote und fünf Verletzte nach Postauto-Brand in Kerzers FR

Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR sind am frühen Dienstagabend sechs Menschen ums Leben gekommen .

. Weitere vier Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden verletzt , wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte.

wurden , wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch eine Person mutwillig verursacht worden ist.

worden ist. Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus.

23:09 Bundespräsident Guy Parmelin zeigt sich bestürzt



Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind. Die Hintergründe werden geklärt. Den Angehörigen der Verstorbenen von Kerzers spreche ich mein Beileid aus. Und ich denke an die Verletzten & die Rettungskräfte. — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 10, 2026



Den Angehörigen der Verstorbene von Kerzers sprach der Bundespräsident sein Beileid aus. Seine Gedanken seien auch bei den Verletzten und den Rettungskräften. «Die Hintergründe werden geklärt», versprach Parmelin. (sda) Bundespräsident Guy Parmelin zeigte sich über den Vorfall bestürzt. Es mache ihn traurig, dass erneut Menschen in der Schweiz bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind, schrieb Parmelin - wohl in Gedenken an die Brandkatastrophe in Crans-Montana VS in der Silvesternacht - auf der Onlineplattform X.Den Angehörigen der Verstorbene von Kerzers sprach der Bundespräsident sein Beileid aus. Seine Gedanken seien auch bei den Verletzten und den Rettungskräften. «Die Hintergründe werden geklärt», versprach Parmelin. (sda) 22:50 Genaue Anzahl Tote noch unbekannt In der Medienmitteilung der Freiburger Kantonspolizei heisst es ausserdem, dass die genaue Anzahl der aufgefundenen Toten noch nicht bestätigt ist. Zuvor hatte die Polizei von sechs Toten gesprochen. 22:47 Schweizerische Post stellt Mitarbeitenden Care-Team zur Verfügung Die Schweizerische Post hat sich am Dienstagabend in einer ersten Reaktion auf den Postauto-Brand in Kerzers FR betroffen von der tragischen Nachricht gezeigt.



«Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Angehörigen der Verstorbenen», liess die Post auf Anfrage verlauten. Ein Care-Team stehe ab Mittwoch für Mitarbeitende zur Verfügung.



Die Post stehe in engem Kontakt mit der Kantonspolizei Freiburg, die für die Untersuchung des Vorfalls unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Freiburg zuständig sei. (sda) 22:46 Drei Verletzte im Spital Drei der fünf Verletzten wurden mit verschiedenen Fahrzeugen ins Spital gebracht, schreibt die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung. Die anderen beiden Verletzen wurden vor Ort behandelt. 22:45 Verletzte Person im Universitätsspital Zürich Die Rega transportierte eine verletzte Person mit dem Helikopter von Kerzers ins Universitätsspital Zürich. Das teilte BRK News mit. 22:32 Die Pressekonferenz ist vorbei Es wurde eine Hotline zum Fall eingerichtet. Die Nummer lautet 0800 261 700. 22:27 Brand auf Strecke von Düdigen nach Kerzers ausgebrochen Der Bus sei von Düdigen nach Kerzers unterwegs gewesen. Zur Anzahl der Passagiere konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Brand sei auf der Strecke ausgebrochen. 22:27 Drei der Verletzten in kritischem Zustand Drei der Verletzten befinden sich laut Polizeiangaben in einem kritischen Zustand, einer wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. 22:26 Verbleib des mutmasslichen Verursachers unklar Die Polizei macht bislang keine Angabe darüber, ob die Person, die den Brand ausgelöst hat, noch am Leben ist. 22:22 Tote noch nicht identifiziert Die Verletzten seien identifiziert worden. Die Identifikation der Toten stehe jedoch noch aus. 22:21 Polizei macht keine Angaben zu Terroranschlag Es sei möglich, dass sich ein Mann im Bus selbst angezündet habe. Bestätigt wurde dies jedoch nicht. Zur Frage nach einem möglichen Terroranschlag heisst es: «Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nichts sagen.» 22:16 Eine Person am Vorfall beteiligt Zwar seien die Ursachen noch unklar, doch es scheint, dass eine Person am Vorfall beteiligt war und den Brand gelöst haben könnte. Es solle sich um «eine freiwillige Handlung» handeln. «Wie das genau geschehen ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen», so die Polizei. 22:14 Mindestens 6 Tote Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR sind am Dienstag sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Passagiere und eine Person wurden bei der Intervention verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte. (sda) 22:08 Die Medienkonferenz beginnt Die Kantonspolizei informiert jetzt die Medien – Kameras sind allerdings verboten. 21:50 Die Medienkonferenz verzögert sich Eigentlich wollte die Freiburger Kantonspolizei um 21.30 Uhr informieren. Die Medienkonferenz verzögert sich allerdings. Laut SRF warten die Journalistinnen und Journalisten vor Ort noch auf Informationen.

Beim Brand eines Postautos am späten Dienstagnachmittag im Zentrum von Kerzers FR sind mehrere Passagiere ums Leben gekommen, weitere wurden verletzt. Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage Informationen verschiedener Medien.

Video: SRF

Es sei noch zu früh, um sich zu den Ursachen des Brandes zu äussern, erklärte ein Sprecher gegenüber Keystone-SDA. Eine Untersuchung sei im Gange. Weitere Informationen würden bekannt gegeben, sobald die Polizei mehr wisse.

Die Rückseite der verkohlten Hülle des Postautos. Bild: keystone

Unter den Verletzten wurde eine Person mit einem Helikopter ins Spital gebracht. Der Ort des Geschehens wurde abgesperrt. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit, sich nicht zum Ort des Geschehens zu begeben. (hkl/sda)

Der Ort des Geschehens wurde abgesperrt. bild: brk news

