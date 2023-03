Eine Umfahrungsstrasse wird im Kanton Bern zum Politikum – und was die Schweiz am Abstimmungssonntag vom 12. März sonst noch bewegt. Bild: keystone

Liveticker

Klima in der Innerschweiz, Wahlen im Appenzell – alle News zu den Abstimmungen am Sonntag

Mehr «Schweiz»

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird am 12. März 2023 gewählt, in verschiedenen weiteren Kantonen wird über kantonale Vorlagen entschieden.

wird am 12. März 2023 gewählt, in verschiedenen weiteren Kantonen wird über kantonale Vorlagen entschieden. Es gelangen keine nationalen Vorlagen zur Abstimmung.

zur Abstimmung. Die Resultate findest du (sobald vorhanden) hier.

Das wird am Sonntag entschieden

Am 12. März gelangen zwar keine nationalen Vorlagen an die Urne, doch das Stimmvolk entscheidet schweizweit über 18 kantonale und zahlreiche kommunale Vorlagen. Zudem stehen im Kanton Appenzell Ausserrhoden der Regierungsrat, das Landammannamt und das Obergericht zur Wahl an.

In der Innerschweiz steht der Klimawandel im Vordergrund. Im Kanton Obwalden will eine Volksinitiative den Klimaschutz in die Verfassung schreiben, Nidwalden hingegen soll bis 2040 klimaneutral werden. Schaffhausen will «Homeschooling» unter strengere Regeln stellen.

Zudem steht in Basel-Stadt eine Steuersenkung an und in Bern diskutiert das Stimmvolk über eine Umfahrungsstrasse. Auf kommunaler Ebene wird in der Stadt Genf über ein Verbot von kommerzieller Plakatwerbung befunden. Im aargauischen Zofingen wird zudem darüber abgestimmt, ob das Amt des Stadtammanns neu als Stadtpräsident oder Stadtpräsidentin ausgeschrieben werden soll. (leo)