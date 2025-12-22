wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
ÖV

Fundgegenstände im Zug: SBB erhöht Preise für verlorene Dinge

Wenn du etwas im Zug liegen lässt, musst du bald mehr bezahlen

22.12.2025, 14:0922.12.2025, 14:28

Wer oft im Zug reist, kann schnell mal in der Hitze des Gefechts etwas liegen lassen. Verloren sind die Gegenstände in der Schweiz dann aber nicht unbedingt.

A train conductor of the Swiss Federal Railways checks passenger&#039;s tickets on a train travelling from Zurich to Lucerne, Switzerland, on March 20, 2017. (KEYSTONE/Christian Beutler)
In SBB-Zügen gehen jedes Jahr Zehntausende Gegenstände verloren.Bild: KEYSTONE

So kann man über das SBB-Fundbüro das verlorene Objekt melden und bekommt dieses mit etwas Glück und etwas Geld zurück. Die Kosten liegen bei Personen mit GA bei 5 Franken, bei Personen mit Halbtax oder Jahresabo bei 10 Franken und für sämtliche weitere Personen bei 20 Franken.

Je nach Gegenstand unterschiedliche Preise

Wie der Blick berichtet, steigen diese Preise im kommenden Jahr aber in einigen Fällen an. Der Halbtax- oder Junior-Rabatt wird etwa gestrichen – künftig erhalten nur noch Personen mit GA eine Vergünstigung.

Weiter kosten nicht mehr alle Fundgegenstände 20 Franken, sondern variieren je nach Objektkategorie. Für elektronische Gegenstände wie Handys oder Laptops sowie sperrige Sachen wie Velos oder Kinderwagen liegt die neue Standardgebühr bei 25 Franken. Leute mit GA müssten dafür 15 Franken bezahlen.

Es geht mehr verloren

Die SBB erklären gegenüber dem «Blick», die bisherigen Tarife hätten die Kosten nicht mehr gedeckt. «Mit den neuen Preisen soll das Kostenwachstum gedämpft werden. Jedoch decken auch die neuen Gebühren die entsprechenden Kosten nur teilweise», wird eine Sprecherin zitiert.

Sperrige Objekte würden zudem mehr Platz benötigen und seien im Transport aufwendiger. Bei den elektronischen Geräten wird der Aufschlag damit erklärt, dass ein Fund mit zusätzlichem Aufwand wie dem Auslesen der Seriennummer verbunden sei.

Wie die SBB weiter ausführen, gehen in letzter Zeit deutlich mehr Gegenstände im ÖV verloren als auch schon. Das, obwohl in den Zügen regelmässig Durchsagen mit dem Hinweis ertönen, dass man sich beim Aussteigen vergewissern solle, dass man alle Habseligkeiten bei sich hat.

So landeten alleine 2024 rund 130'000 Objekte in der SBB-Fundzentrale, rund 7000 mehr als noch 2023. Im letzten Jahr wurden rund 60 Prozent der Fundgegenstände an die Besitzer zurückgegeben. Der Rest wurde nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bei einer Verwertungsfirma abgegeben. (dab)

Mehr zu den SBB:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese neue Funktion der SBB-App hilft beim Pendeln
1 / 12
Diese neue Funktion der SBB-App hilft beim Pendeln
Die neue SBB-App erleichtert Pendlerinnen und Pendlern den Alltag.
quelle: watson / sbb /
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tote Tauben am Zürcher Hauptbahnhof – das sagen die SBB dazu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
So begeistert Jule X die junge Generation
Jule X ist der derzeit angesagteste Rapper der Schweiz. Seine Konzerte seien eine «körperliche Erfahrung», sagt er. Die Texte sind ihm dagegen nicht so wichtig.
Rapper haben gerne eine Gangstergeschichte: Ein bisschen Crime bringt Street Credibility  und steht merkwürdigerweise für Härte und sozialen Aufstieg. Auch Jule X hat eine solche Räuber-Story: Dabei ist er aber das Opfer.
Zur Story