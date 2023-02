Alle Resultate der Wahlen im Kanton Zürich und Baselland vom Sonntag

Obwohl auf nationaler Ebene die Vorlagen fehlen, steht am 12. Februar die erste Abstimmung des Jahres an. Im Hinblick auf die National- und Ständeratswahlen im Oktober dürfte der Ausgang der Parlamentswahl in Zürich sowie in Baselland trotzdem von Bedeutung sein.

Alle Resultate vom Abstimmungssonntag findest du hier:

>>> Zum Liveticker mit allen News hier entlang

Wahlen im Kanton Zürich

Der Zürcher Kantonsrat tagt vorübergehend in der Bullingerkirche in der Stadt Zürich. Bild: keystone

Kantonsratswahl

Im bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz wird gewählt. Vor vier Jahren konnten besonders die Grünen, die GLP und mit einem Sitzgewinn auch die AL zulegen. Besonders die SVP und die SP liessen federn. Nun werden alle 180 Sitze neu gewählt.

Regierungsratswahl

Die siebenköpfige Regierung des Kantons Zürichs stellt sich ebenfalls erneut einer Wahl. 2019 stiessen Martin Neukomm und Nathalie Rickli zum Gremium hinzu, dieses Jahr stellen sich alle bisherigen Regierungsräte erneut zur Wahl. Am Sonntag findest du hier ab 12 Uhr die aktuellen Hochrechnungen zur Regierungsratswahl.

Wahlen im Kanton Baselland

Hier tagt der Baselbieter Landrat, das Parlament des Kantons Basel-Landschaft. Bild: baselland.ch

Landratswahl

Im Kanton Baselland werden am Sonntag alle 90 Sitze im Landrat, dem Baselbieter Parlament, vergeben. Die SP ging in den Wahlen 2019 ganz knapp als grösste Partei aus den Wahlen hervor, die SVP wurde mit nur einem Sitz weniger auf den zweiten Platz verdrängt.

Regierungsratswahl

Im Kanton Baselland besteht die Regierung aus fünf Mitgliedern. Vier bisherige Regierungsräte stellen sich erneut zur Wahl, zusätzlich stellen sich vier Herausforderer zur Wahl. Das Stimmvolk muss also aus acht Kandidatinnen fünf Regierungsräte machen.