Kanadas Premier Trudeau wird auf Trump angesprochen – und sagt 20 Sekunden nichts

Diese Reaktion wird noch zu reden geben. Kanadas Premierminister Justin Trudeau wurde am Dienstag bei einer Pressekonferenz gefragt, was er von der Drohung von Donald Trump halte, die Unruhen in den USA notfalls mit militärischer Gewalt zu stoppen. Der fragende Journalist ergänzte: «Falls Sie das nicht kommentieren möchten, was für eine Message senden Sie dann Ihrere Meinung nach aus?»

Dann folgte eine schier unendliche Pause.

Trudeau schaute nach der Frage bei einer Pressekonferenz am Dienstag …