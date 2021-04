Weil sich abzeichnet, dass in absehbarer Zeit die Menge der verfügbaren Impfstoffe erhöht wird, baut der Kanton Schwyz die Impfkapazitäten an seinen drei Impfzentren aus. Zudem ist ab Mittwoch das Gesundheitspersonal mit Impfen an der Reihe.

Der Kapazitätsausbau erfolge durch die Eröffnung zusätzlicher Impfstrassen und die Ausweitung der Betriebszeiten, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Die drei Impfzentren in den Spitälern, Schwyz, Einsiedeln und Lachen könnten die Impfkapazitäten dynamisch an die Verfügbarkeiten der Impfstoffe anpassen.



Ab der zweiten Aprilhälfte sollen sich Schwyzerinnen und Schwyzer zudem zusätzlich in Arztpraxen und Apotheken impfen lassen können. Der Startzeitpunkt orientiere sich an der tatsächlichen Verfügbarkeit des Impfstoffs, heisst es weiter. Weitere Impfmöglichkeiten seien in Planung. Und: Ab Mittwoch kann sich nun auch das Gesundheitspersonal online für eine Impfung anmelden.



Im Kanton Schwyz sind seit Impfbeginn inzwischen 31'375 Impfdosen an die Bevölkerung verabreicht worden. 11,6 Prozent der Bevölkerung erhielten eine erste Impfung, 7,9 Prozent sind vollständig geimpft.



Die Regierung geht davon aus, dass bis Ende Juni 70 Prozent der impfberechtigten Schwyzer Bevölkerung mindestens eine Erstimpfung erhalten haben, wie sie in einer ebenfalls am Montag publizierten Antwort auf eine kleine Anfrage schreibt. (sda)