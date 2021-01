Schweiz

Reisen

Wohin dürfen Schweizer reisen? Diese Regeln gelten im nahen Ausland



Ist eine Einreise möglich? Diese Regeln gelten im nahen Ausland

Das Coronavirus hat die Schweiz und ihre Nachbarländer im Griff. Viele Länder beschliessen im Moment schärfere Massnahmen, so auch die Schweiz. Hier ein Überblick für alle, die trotz Einschränkungen ins nahe Ausland reisen müssen.

Grundsätzlich ist von allen nicht dringlichen Reisen im Moment abzusehen. So lautet der Grundtenor der Schweiz und aller Nachbarländer. So soll die Corona-Pandemie für den mitteleuropäischen Raum in den Griff gebracht werden. Trotzdem gibt es einige Ausnahmen. Hier findest du alle Bestimmungen und Fragen rund um Reisen ins nahe Ausland.

Letztes Update: 13. Januar 2021 Die Informationen in diesem Artikel werden laufend aktualisiert. Es kann jedoch sein, dass einzelne Bestimmungen geändert wurden und in diesem Artikel noch nicht angepasst sind. Vor einer Einreise empfehlen wir deshalb, sich direkt auf der Website des Einreiselandes zu informieren. Die Seiten sind unter dem Punkt zum jeweiligen Land verlinkt.

Einreise nach Deutschland

Bild: keystone

Einreisebestimmungen

Kann ich nach Deutschland reisen?

Ja. Rechtlich gibt es keine Reisebeschränkung zwischen der Schweiz und Deutschland. Beide Staaten raten jedoch vor nicht-zwingenden Reisen ab.



Muss ich in Quarantäne?

Die Schweiz wird vom Robert Koch Institut als Risikoland eingestuft, deshalb musst du bei einer Einreise für zehn Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen Aufenthalt in Deutschland kann man einen Corona-Test machen lassen und ist bei Negativ-Bescheid von den restlichen fünf Tagen befreit.



Auf der Risikoliste des BAG ist für Deutschland nur das Bundesland Sachsen. Wer sich in diesem Bundesland aufgehalten hat, muss bei einer Rückreise in Quarantäne. Sonst gilt für Deutschland keine Quarantänepflicht.

Muss ich einen negativen Test vorweisen?

Es wird ein Test bei der Einreise vorgenommen.

Weitere Bedingungen für Einreise:

Corona-Regeln bei Aufenthalt

Haben Hotels, Restaurants und Bars geöffnet?

In Deutschland sind seit dem 2. November alle Gastronomiebetriebe geschlossen. Geschäftsreisen sind erlaubt, touristische Beherbergungen in Hotels und anderen Einrichtungen sind jedoch verboten. Alle Beschränkungen gelten vorerst bis 31. Januar.



Sind die Skigebiete offen?

Freizeit- und Sporteinrichtungen bleiben vorerst bis zum 31. Januar geschlossen, dazu gehören auch die Skigebiete.



Haben Einkaufsläden geöffnet?

In Deutschland hat der Gross- und Einzelhandel zwar geöffnet, es gelten aber Einschränkungen. So sind zwar Lebensmittelgeschäfte und Apotheken geöffnet, der Verkauf von non-food Produkten wird jedoch eingeschränkt. Auch Einkaufsläden haben grundsätzlich bis mindestens am 31. Januar geschlossen.



Ist Einkaufstourismus erlaubt?

Nein. Zwar gilt, wer sich weniger als 24 Stunden in Deutschland aufhält, muss nicht in Quarantäne. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht für touristische Reisen oder Einreisen zu Einkaufszwecken, sondern ist für Grenzgänger gedacht.



Epidemiologische Entwicklung

Die aktuellen Corona-Zahlen aus Deutschland:

Einreise nach Österreich

Bild: sda

Einreisebestimmungen

Kann ich nach Österreich reisen?

Ja, beide Länder raten im Moment jedoch von nicht-zwingenden Reisen ab.



Muss ich in Quarantäne?

Die Schweiz ist in Österreich auf der Risikoliste. Deshalb wird bei der Einreise automatisch eine zehntägige Quarantäne angeordnet. Nach fünf Tagen kann ein Corona-Tests gemacht werden. Fällt dieser negativ aus, darf die Quarantäne beendet werden.

Österreich befindet sich im Moment nicht auf der Quarantäneliste des BAG. Deshalb ist keine Quarantäne bei der Rückreise nötig.



Muss ich einen negativen Test vorweisen?

Ein Test ist erst nach fünf Tagen Quarantäne möglich.



Weitere Bedingungen für Einreise:

Corona-Regeln bei Aufenthalt

Haben Hotels, Restaurants und Bars geöffnet?

Hotels dürfen Beherbergungen nur zu beruflichen Zwecken anbieten. Weiter haben Restaurants und Bars geschlossen, Take-Away ist jedoch möglich. Die Beschränkungen in Österreich gelten vorerst bis 24. Januar.

Sind die Skigebiete offen?

Die Skigebiete in Österreich sind geöffnet, es gelten jedoch Einschränkungen. Bergbahnen dürfen nur eine Auslastung von 50 Prozent haben und es muss eine FFP2-Maske getragen werden.



Haben Einkaufsläden geöffnet?

Einkaufsläden haben grundsätzlich geschlossen. Click & Collect ist zwischen 6 und 19 Uhr möglich.



Ist Einkaufstourismus erlaubt?

Bei der Einreise aus der Schweiz muss man sich sofort in Quarantäne begeben. Einkaufstouristen sind von dieser Quarantänepflicht nicht ausgeschlossen.



Epidemiologische Entwicklung

Einreise nach Frankreich

Bild: sda

Einreisebestimmungen

Kann ich nach Frankreich reisen?

Ja, beide Länder raten im Moment jedoch von nicht-zwingenden Reisen ab.



Muss ich in Quarantäne?

Nein. Die Schweiz ist in Frankreich nicht auf der Risikoliste. Auch Frankreich befindet sich im Moment nicht auf der Quarantäneliste des BAG. Deshalb ist weder bei der Einreise noch bei der Rückreise eine Quarantäne nötig.

Muss ich einen negativen Test vorweisen?

Grundsätzlich ist kein negativer Test notwendig. In gewissen Regionen könnte aber ein Test verlangt werden. Mehr Infos findest du hier.



Weitere Bedingungen für Einreise:

Corona-Regeln bei Aufenthalt

Haben Hotels, Restaurants und Bars geöffnet?

Die Hotels haben geöffnet, jedoch wird nur Roomservice angeboten. Restaurants und Bars bleiben vorerst bis zum 20. Januar zu.​

Sind die Skigebiete offen?

Die französischen Skiorte sind derzeit noch nicht geöffnet.​

Haben Einkaufsläden geöffnet?

Die Einkaufsläden sind geöffnet.​

Ist Einkaufstourismus erlaubt?

In einigen Regionen wie im Elsass sind Einkäufe jedoch untersagt. Zudem raten beide Länder von nicht-zwingenden Reisen ab. Grundsätzlich ist der Einkaufstourismus aber erlaubt.



Epidemiologische Entwicklung

Einreise nach Italien

Bild: keystone

Einreisebestimmungen

Kann ich nach Italien reisen?

Die Einreise aus der Schweiz nach Italien ist grundsätzlich erlaubt. Beide Staaten raten jedoch vor nicht-zwingenden Reisen ab.

Muss ich in Quarantäne?

Derzeit ist nur Venetien auf der BAG-Liste. Wer sich in der Region Venetien aufgehalten hat, muss bei einer Rückreise 10 Tage in Quarantäne.

Muss ich einen negativen Test vorweisen?

Bei der Einreise muss man einen negativen PCR- oder Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorweisen. Fehlt ein negativer Test, ist eine 14-tägige Selbstisolation einzuhalten.

Weitere Bedingungen für Einreise:

Corona-Regeln bei Aufenthalt

Haben Hotels, Restaurants und Bars geöffnet?

Bars und Restaurants dürfen grundsätzlich bis 18 Uhr geöffnet bleiben. Die Konsumation am Tisch ist für vier Personen pro Tisch gestattet. In Restaurants der Hotels gelten für die Hotelgäste keine zeitlichen Beschränkungen.

Sind die Skigebiete offen?

Nein. Die Lifte und Bahnen der Skigebiete bleiben vorerst bis zum 17. Januar 2021 geschlossen.

Haben Einkaufsläden geöffnet?

Die Geschäfte dürfen grundsätzlich bis 21.00 Uhr geöffnet bleiben. In einigen Regionen können aber je nach epidemiologischer Lage verschärfte Massnahmen gelten.

Ist Einkaufstourismus erlaubt?

Nein, der Einkaufstourismus ins grenznahe Italien ist derzeit nicht erlaubt.

Epidemiologische Entwicklung

