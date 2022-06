Flug-Chaos in der Schweiz – was du zur Skyguide-Panne wissen musst

Am Mittwochmorgen hat eine technische Panne bei der Flugsicherung Skyguide fast den gesamten Schweizer Flugverkehr lahmgelegt. Der Luftraum musste gesperrt, Starts verschoben und Maschinen umgeleitet werden. Doch: Warum war Basel nicht betroffen von der Sperre und was war eigentlich mit Rettungsflügen?

Was macht Skyguide überhaupt?

Der Luftraum über der Schweiz gehört zum hoheitlichen Staatsgebiet der Schweiz. Und Skyguide ist die Flugsicherungsgesellschaft, die einen Grossteil dieses Schweizer Luftraums sowie Teile des angrenzenden Luftraums in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien überwacht. Skyguide ist im Schweizer Luftraum sowohl für die zivile als auch die militärische Flugsicherung verantwortlich.

Was genau ist Flugsicherung?

Um eine effiziente Abwicklung des Flugverkehrs zu gewährleisten, ist der Luftraum in verschiedene Sektoren und Luftraumklassen unterteilt. Skyguide ist unter anderem für das Management des Luftraums über der Schweiz verantwortlich, damit der Luftverkehr sicher und geordnet ablaufen kann. Unter anderem plant und sichert Skyguide die Abläufe, in denen sich der Flugverkehr von oder zu Schweizer Flughäfen oder im Transit über die Schweiz bewegt. Dazu kommuniziert die Gesellschaft auch mit anderen Flugsicherungsgesellschaften und -dienststellen.

Ein Flugzeug vor dem Mond. Bild: keystone

War/ist der Euroairport Basel-Mülhausen betroffen?

Die Informatikpanne von Skyguide hat auch den Verkehr auf dem auf französischem Territorium liegenden Euroairport Basel-Mülhausen beeinträchtigt.

Es hätten am Morgen nur wenige Starts und Landungen durchgeführt werden können, teilte die Kommunikationsabteilung des Flughafens auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Zudem seien bis 08.30 Uhr zwei Langstreckenflüge der Swiss nach Basel-Mülhausen umgeleitet worden.

Weitere Angaben waren vorerst nicht in Erfahrung zu bringen.

Warum gab es trotzdem Objekte im Flugraum?

Obwohl der Luftraum über der Schweiz während der Skyguide-Panne gesperrt war, konnte man auf dem Flugradar einzelne Objekte ausmachen. Wer flog da?

Unter anderem waren Helikopter der Rega in der Luft unterwegs. Mathias Gehrig von der Medienstelle der Rega bestätigt gegenüber watson: «Unsere Rettungshelikopter fliegen in der Regel unter Sichtflugbedingungen und sind darum von der Flugraumsperre nicht betroffen.»

Wie viele Flugzeuge waren betroffen?

Wie viele Flüge von der Panne betroffen sind, konnte eine Skyguide-Sprecherin nicht sagen.

Flugzeuge, die auf dem Weg in die Schweiz sind, mussten auf Flughäfen im Ausland ausweichen. Die Flugzeuge mussten andere Flughäfen anfliegen, sagte die Skyguide-Sprecherin. In der Schweiz sei dies zum Beispiel Basel. Im Ausland wurden jene Flughäfen ausgewählt, die dem jeweiligen Flug am nächsten waren.

Die Swiss schreibt in einer Medienmitteilung, dass die anfliegenden Langstreckenflüge in Nachbarländer umgeleitet wurden. Angeflogen wurden etwa Lyon, Mailand und Wien.

Der Zürcher Flughafen blieb offen, sagte eine Flughafen-Sprecherin gegenüber Keystone-SDA. Auch das Check-in sei weitergelaufen. Die Boardings wurden jedoch gestoppt.

Wann wurde die Panne behoben?

Schweizer Luftraum um 9.30 Uhr flightradar24

Ab 9 Uhr wurde der Flugbetrieb schrittweise wieder hochgefahren, wie der Flughafen am Morgen meldet. Auch in Genf starteten erste Maschinen.

Wie ging es den Passagieren am Boden?

Die waren grösstenteils wenig begeistert ab den Verzögerungen.

Es kam zu erheblichen Verspätungen am Boden und in der Luft. Die Situation dürfte sich noch einige Stunden weiterziehen.

(yam, mit Material der sda)