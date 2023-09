Grosseinsatz: Kleinflugzeug-Absturz bei Grenchen SO

Grosseinsatz: Kleinflugzeug bei Grenchen SO abgestürzt

Mehr «Schweiz»

Beim Flughafen Grenchen SO ist am Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Wie viele Opfer und ob es Tote bei dem Unfall kurz nach 16.15 Uhr gab, konnte die Polizei am Abend nicht sagen. Es lief ein Grosseinsatz mit Feuerwehr und Rettungskräften.

Am Flughafen Grenchen hat sich am Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug-Absturz ereignet. Bild: google maps

Eine Sprecherin der Kantonspolizei Solothurn bestätigte am Samstagabend gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Unfall-Kurzmeldung auf dem Portal von «Blick-Online». Noch seien Abklärungen im Gange, und aus Rücksicht auf Verwandte würden vorerst keine Einzelheiten bekannt gegeben, hiess es. Für den Abend stellte die Polizei aber weitere Informationen in Aussicht. (sda)

Update folgt...