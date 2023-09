Kleinflugzeug bei Grenchen abgestürzt – beide Insassen tot

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind am Samstagnachmittag in Grenchen SO die beiden Insassen ums Leben gekommen. Die einmotorige Maschine war kurz vor dem Anflug abgestürzt. Absturzursache und Identität der Opfer waren am Sonntag Gegenstand von Abklärungen.

Die abschliessende Identifikation der beiden Insassen war am Sonntagmorgen nicht abgeschlossen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) nahm Untersuchungen auf. Die Zuständigkeit für die Strafverfolgung liegt bei der Bundesanwaltschaft.

Zum Unfallgeschehen hielt die Polizei fest, ihre Alarmzentrale sei am Samstag um 16.15 Uhr über den Absturz informiert worden. Das Flugzeug stürzte kurz vor dem Landeanflug auf eine Wiese beim Flughafen Grenchen. Die Polizei sucht Zeugen und ist an allfälligen Aufzeichnungen interessiert.

Am Flughafen Grenchen hat sich am Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug-Absturz ereignet. Bild: google maps

An der Absturzstelle stand am Samstag ein Grossaufgebot im Einsatz. Neben der Polizei waren unter anderen Feuerwehren, Rettungsdienste, ein Care Team, die Staatsanwaltschaft, die Sust und das Bundesamt für Polizei im Einsatz. Kurz vor Mitternacht beendeten sie ihre Arbeiten. (sda)