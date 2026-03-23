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nach Schüssen in Luzern: Polizei lässt Männer nach Festnahme wieder frei

Nach Schüssen in Luzern: Polizei nimmt Männer fest und lässt sie wieder frei

23.03.2026, 15:4623.03.2026, 15:46

Am Freitag wurde ein Mitarbeiter in einem Juweliergeschäft an der Baselstrasse in Luzern lebensbedrohlich verletzt. Zwei vorübergehend festgenommene Männer sind inzwischen wieder frei, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage am Montag mitteilte.

Anhänger des Berner Fussball-Clubs Young Boys lieferten sich nach dem Spiel gegen den FC Luzern im Luzerner Bahnhof Scharmützel mit der Polizei. (Symbolbild)
Die Luzerner Polizei sucht nach einer Schiesserei am Freitag nach Zeugen.Bild: KEYSTONE

Nach Schüssen auf einen 31-jährigen Mann am Freitag an der Baselstrasse in Luzern hat die Polizei laut Informationen von «Blick» zwei Männer vorübergehend festgenommen. Inzwischen wurden sie wieder freigelassen, wie die Zeitung schrieb. Die Luzerner Polizei bestätigte am Nachmittag diesen Sachverhalt.

Die Polizei suche weiterhin nach Zeugen, hiess es weiter. Am Freitag seien in einem Juweliergeschäft Schüsse gefallen. Ein 31-jähriger Mitarbeiter sei lebensbedrohlich verletzt worden. Mittlerweile befinde er sich nicht mehr in Lebensgefahr, sagte seine Schwester dem «Blick». Bezüglich des Gesundheitszustands des Mannes könne aus «Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Angaben gemacht werden», teilte die Luzerner Polizei am Montagnachmittag schriftlich mit.

Ein Sprecher der Polizei widersprach der Meldung der Schwester des Verletzten. Ihre Aussage, der Bruder stehe unter Polizeischutz, sei nicht zutreffend, teilte er auf Anfrage von Keystone-SDA mit. (hkl/sda)

Mehr zum Hintergrund:

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Mann in Luzern durch Schüsse lebensgefährlich verletzt – Täter auf der Flucht
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