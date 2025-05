25 Jahre, nachdem sie ums erste Bilateralen-Paket bangte, steht für Jaisli also bald die nächste Zitterpartie an.

Zudem profitiere auch die Forschung von den Abkommen mit der EU – und damit die Wirtschaft, sagt Eva Jaisli. So liess das KMU beispielsweise in Deutschland untersuchen, wie die Schraubenzieher optimiert werden können, um die Sicherheit zu erhöhen. Solche länderübergreifenden Kooperationen seien mit den bilateralen Abkommen einfacher.

2021 weigerte sich die EU als Reaktion auf den Abbruch der Rahmenabkommen-Verhandlungen allerdings, das Abkommen zum Abbau von Handelshemmnissen zu aktualisieren. Die Schweiz wurde zum Drittstaat degradiert. Die Folge für den Werkzeugbauer: Sämtliche technischen Vorschriften müssen seither doppelt geprüft und bewilligt werden – in der Schweiz und der EU. Dafür hat die Firma eine Agentur in Deutschland engagiert.

Süsser Vanilleduft steigt einem beim Betreten der Produktionshalle in die Nase. Doch hier werden nicht etwa Desserts hergestellt. Es sind Schraubenziehergriffe, die im 20-Sekunden-Takt vom Fliessband in eine graue Kiste plumpsen.

Feuer greift in Bonaduz GR von Wohnwagen auf Wohnhaus

Ein Wohnwagen ist in der Nacht auf Sonntag in Bonaduz GR in Flammen gestanden. Das Feuer griff auf ein danebenstehendes Haus über. Feuerwehrleute konnten den Brand laut einer Mitteilung der Polizei in der Folge rasch unter Kontrolle bringen.