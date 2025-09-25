Die Pilatus-Bahnen haben im ersten Halbjahr 2025 so viele Gäste transportiert wie noch nie. Bild: PPR

So viele Touristen wie noch nie auf dem Pilatus

Die Pilatus-Bahnen haben im ersten Halbjahr 2025 so viele Gäste transportiert wie noch nie. Auch die Aussichten für das Gesamtjahr sind positiv.

Zwischen Januar und Juni haben die Pilatus-Bahnen insgesamt 338'605 Gäste begrüsst. Das war das «beste erste Halbjahr in der Geschichte unseres Unternehmens», hiess es in einem am Donnerstag veröffentlichten Aktionärsbrief.

Die Entwicklung setzte sich im Sommer fort und der August wurde mit 137'096 Gästen zum «besucherstärksten Monat seit Bestehen». Per Ende August stiegen die Ersteintritte um 6,9 Prozent auf 596'946 und lagen damit wieder über dem Niveau von vor der Corona-Pandemie (2019: 578'332).

Laut dem Bericht zeigten diese Zahlen, dass sich das Geschäft «sehr gut» entwickle, hiess es weiter.

Günstige Wetterverhältnisse

Das Wachstum sei unter anderem auf günstige Wetterverhältnisse im Sommer, die hohe Verfügbarkeit der Infrastruktur sowie eine optimierte Gästelenkung zurückzuführen. Ausserdem sei die Nachfrage von Gästen aus Nordamerika stark geblieben.

Per Ende August 2025 lag der Gesamtumsatz 7,9 Prozent über dem Vorjahreswert bei 31,4 Millionen Franken. Alle Geschäftsbereiche ausser der Hotellerie konnten zulegen, insbesondere die Freizeitanlagen (+14,7 Prozent) und das Merchandising (+10,9 Prozent). Grund für den Rückgang in der Hotellerie (-1,9 Prozent) waren weniger Gruppengäste im August und eine etwas geringere Auslastung des Business Centers.

Mit Blick nach vorn heben Verwaltungsratspräsident und CEO neue Projekte vor. Dazu zählen der Bau einer neuen Gondelbahn, deren bestehende Konzession im Jahr 2038 ausläuft, sowie die Erneuerung des Hotels Bellevue. Weitere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, hiess es. (sda/awp)