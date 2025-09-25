wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Luzern

Pilatus-Bahnen: Noch nie so viele Touristen transportiert

Die Pilatus-Bahnen AG praesentiert am 17. April 2018 die Ergebnisse fiuer das Geschaeftsjahr 2017. Der Umsatz steigert sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.7 Prozent auf 33.4 Millionen Franken. (PPR/Pil ...
Die Pilatus-Bahnen haben im ersten Halbjahr 2025 so viele Gäste transportiert wie noch nie.Bild: PPR

So viele Touristen wie noch nie auf dem Pilatus

25.09.2025, 10:0325.09.2025, 10:03

Die Pilatus-Bahnen haben im ersten Halbjahr 2025 so viele Gäste transportiert wie noch nie. Auch die Aussichten für das Gesamtjahr sind positiv.

Zwischen Januar und Juni haben die Pilatus-Bahnen insgesamt 338'605 Gäste begrüsst. Das war das «beste erste Halbjahr in der Geschichte unseres Unternehmens», hiess es in einem am Donnerstag veröffentlichten Aktionärsbrief.

Die Entwicklung setzte sich im Sommer fort und der August wurde mit 137'096 Gästen zum «besucherstärksten Monat seit Bestehen». Per Ende August stiegen die Ersteintritte um 6,9 Prozent auf 596'946 und lagen damit wieder über dem Niveau von vor der Corona-Pandemie (2019: 578'332).

Laut dem Bericht zeigten diese Zahlen, dass sich das Geschäft «sehr gut» entwickle, hiess es weiter.

Günstige Wetterverhältnisse

Das Wachstum sei unter anderem auf günstige Wetterverhältnisse im Sommer, die hohe Verfügbarkeit der Infrastruktur sowie eine optimierte Gästelenkung zurückzuführen. Ausserdem sei die Nachfrage von Gästen aus Nordamerika stark geblieben.

Per Ende August 2025 lag der Gesamtumsatz 7,9 Prozent über dem Vorjahreswert bei 31,4 Millionen Franken. Alle Geschäftsbereiche ausser der Hotellerie konnten zulegen, insbesondere die Freizeitanlagen (+14,7 Prozent) und das Merchandising (+10,9 Prozent). Grund für den Rückgang in der Hotellerie (-1,9 Prozent) waren weniger Gruppengäste im August und eine etwas geringere Auslastung des Business Centers.

Mit Blick nach vorn heben Verwaltungsratspräsident und CEO neue Projekte vor. Dazu zählen der Bau einer neuen Gondelbahn, deren bestehende Konzession im Jahr 2038 ausläuft, sowie die Erneuerung des Hotels Bellevue. Weitere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, hiess es. (sda/awp)

Mehr zum Tourismus:

Mit dem Zahnrad den Berg hinauf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die höchsten Punkte jedes Landes
1 / 13
Die höchsten Punkte jedes Landes
Das sind die Länder mit den höchsten Punkten. Dänemark (Bild) ist mit dem Møllehøj (170MüM) deutlich nicht dabei.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Indische Besucher: Die Goldgrube des Schweizer Tourismus
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
3
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
UNHCR: Mehr als eine Million Flüchtlinge nach Syrien zurückgekehrt
2
Ex-Hopper Francis Momoh kehrt in die Schweiz zurück +++ Mourinho neuer Trainer bei Benfica
3
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
4
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
5
Nationalrat will lebenslange Witwenrente abschaffen
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler
4
Trump-Statue vor Kapitol aufgetaucht: Hand in Hand mit Epstein
5
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
Nationalrat will lebenslange Witwenrente abschaffen
Der Nationalrat ist grundsätzlich einverstanden mit der Abschaffung der lebenslangen Witwenrenten – auch bei schon laufenden Renten. Er hat es am Mittwoch abgelehnt, die entsprechende Vorlage zur Überarbeitung an den Bundesrat zurückzuweisen.
Zur Story