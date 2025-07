Hier sind sich Pilatus-Girl und Krienseregg-Typ über den Weg gelaufen. Bild: instagram/kriensereggbegegnung

Pilatus-Girl sucht Krienseregg-Typ: die Liebesstory aus Luzern

Es ist Zeit, dass wir wieder einmal Amor spielen. Dieses Mal in Luzern, wo das Pilatus-Girl sich in den Krienseregg-Typ verknallt hat, dessen Nummer aber nicht hat. Können wir den Mann gemeinsam finden?

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Es gibt doch nichts Schöneres als eine Begegnung, die einem nicht mehr aus dem Kopf geht. In einer Zeit von Tinder und Co. kommt es ja nicht jeden Tag vor, dass man im realen Leben jemand Besonderem über den Weg läuft. Blöd nur, wenn man sich dann wirklich offline schockverliebt und dann nicht weiss, wie man die Person kontaktieren soll. Das ist auch Sarah* passiert. Doch zum Glück gibt es uns – und wir spielen wieder einmal Amor.

Sarah aka das Pilatus-Girl hat sich am 11. Juni am Krienseregg beim Pilatus in einen Mann verguckt, den sie einfach nicht mehr vergessen kann. Die Anziehung schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen, denn der Krienseregg-Typ – wie wir ihn liebevoll nennen – ist nach ihrer Begegnung auf dem Wanderweg nochmals umgekehrt und hat sie angesprochen!

«Mein Gehirn war ausgeschaltet»

Damit hat Sarah nicht gerechnet und auf seine Frage, ob sie öfters beim Pilatus unterwegs sei und ihn kennenlernen möchte, hat sie geantwortet, dass sie in einer Beziehung sei – und das, obwohl sie Single ist. Wieso, fragt ihr euch? Ja, das haben wir uns auch gefragt und nachgehakt. Das Pilatus-Girl meint zu uns: «Ich weiss nicht genau … Mein Gehirn war ausgeschaltet bzw. überfordert. Man wird ja nicht jeden Tag angesprochen. Ich finde das aber richtig mutig und cool.»

Ihre Antwort bereut das Pilatus-Girl jetzt und hat sich in den Kopf gesetzt, ihren Krienseregg-Typen zu finden. Dafür hat sie am Wochenende sogar einen Instagram-Account erstellt, um die Geschichte anonym publik zu machen. Auf dem Konto mit dem Namen Kriensereggbegegnung hat sie ihre Geschichte erzählt und auch eine Karte gepostet, mit dem Ort, wo die beiden sich getroffen haben.

Wir suchen «einen sportlichen Typen mit Tattoos, der am 11. Juni beim Pilatus war»

Damit ihr Aufruf mehr Aufmerksamkeit bekommt, hat sich Sarah in einem weiteren Schritt dann an uns gewendet und uns ihren Vielleicht-Prinz-Charming beschrieben: «Er ist ein sportlicher Typ mit Tattoos. Er war mit seinem Kollegen und einem Musik-Böxli unterwegs.» Die beiden hätten sich in der Nähe der Station Krienseregg gekreuzt, Sarah war alleine auf dem Rückweg. Nach der Kreuzung sei er sogar zwei Kurven zurückgerannt, um sie anzusprechen. Sarah hat lange blondbraune Haare, die sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte und ist 26 Jahre alt.

So stellt sich KI Sarah vor – ob das stimmt, bleibt ein Geheimnis. bild KI-generiert

Bist du der Mann, der am 11. Juni Sarah angesprochen hat? Dann hat sie noch eine ganz persönliche Nachricht an dich: «Du bist mega sympathisch und ich würde mich extrem freuen, wenn du dich bei mir über den Instagram-Account @kriensereggbegegnung meldest.»

*Name wurde von der Redaktion geändert.