Gülle im Bielbach. Bild: LUZERNER POLIZEI

Fischsterben in Ruswil (LU) – wegen grosser Menge Gülle im Bielbach

Eine grosse Menge Gülle hat am Mittwochmorgen den Bielbach in Ruswil sowie nachfolgende Gewässer bis in die Kleine Emme verschmutzt. Es kam zu einem Fischsterben.

Die genaue Ursache sowie das Schadensausmass sind derzeit noch unklar, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehren errichteten mehrere Bachsperren, um die Gülle abzupumpen und die betroffenen Abschnitte zu spülen. (sda)