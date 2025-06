Die Kapellbrücke in Luzern ist eine beliebte Sehenswürdigkeit bei Touristen. Bild: keystone

Überschuss in der Tourismusbilanz geschrumpft

Mehr «Schweiz»

Ausländische Touristen, welche die Schweiz besuchen, lassen mehr Geld liegen als Schweizer Touristen im Ausland. Allerdings hat sich der Überschuss 2024 etwas verkleinert.

Der Tourismus boomt. Die Tourismusausgaben in der Schweiz und im Ausland sind im letzten Jahr weiter gewachsen. So stiegen die Ausgaben von ausländischen Touristen in der Schweiz um 2,2 Prozent auf 19,6 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte.

Deutlich stärker nahmen allerdings die Ausgaben der Schweizerinnen und Schweizer für Reisen ins Ausland zu. Sie stiegen um 7,8 Prozent auf 18,9 Milliarden.

Damit ist die sogenannte Fremdenverkersbilanz mit +720 Millionen Franken zwar noch immer positiv, wie das BFS festhält. Sie hat sich aber markant verringert. Im Vorjahr hatte noch ein Plus von 1,7 Milliarden resultiert.

Die Daten haben allerdings vorläufigen Charakter. Im Vorjahr wichen vor allem die definitiven Angaben zu den Ausgaben der Schweizerinnen und Schweizern im Ausland markant von den provisorischen Werten ab. (sda/awp)