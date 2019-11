Schweiz

Urs Gredig kehrt zum SRF zurück

Nach zwei Jahren bei «CNN Money Switzerland» kehrt Urs Gredig zum SRF zurück. Wie das Schweizer Fernsehen mitteilt, erhält der 46-Jährige eine eigene Talksendung. Auch das Team von «10 vor 10» wird er als Moderator verstärken.

Wie genau Gredigs neues Format aussehen will, ist noch nicht klar. Die Konzeptarbeiten zur neuen Sendung würden erst in diesen Tagen beginnen. Weder Name noch Starttermin ist bekannt. Nur so viel: Die Sendung wird jeweils Donnerstagabends um 22:25 Uhr ausgestrahlt.

Urs Gredig wechselte Ende 2017 als «Chefredaktor zu CNN Money Switzerland». Dort entwickelte und moderierte er neue Sendeformate. Vor seiner Tätigkeit bei CNN arbeitete er drei Jahre als SRF-Korrespondent in Grossbritannien.

