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Störung bei CH Media: Von diesen Zeitungen erscheinen Notausgaben

Technische Störung in CH-Media-Druckerei: Von diesen Zeitungen erscheinen Notausgaben

Aufgrund einer massiven technischen Störung in der Druckerei Aarau musste CH Media heute Nacht Notausgaben einiger Zeitungen drucken.
11.04.2026, 13:3011.04.2026, 13:30

Für die Region Solothurn wurde die SZ als Einheitsausgabe für das Oltner Tagblatt und das Grenchner Tagblatt produziert. Ausnahmsweise wurden die Abonnenten und Abonnentinnen also mit nur einer gemeinsamem Zeitung versorgt.

Auch für den Aargau musste eine Einheitsausgabe gedruckt werden, mit einer einheitlichen AZ-Ausgabe für Aarau, Brugg, Fricktal, Freiamt, Badener Tagblatt und Zofinger Tagblatt.

Die Luzerner Zeitung ist für Zug, Nidwalden, Obwalden und Uri als Einheitsausgabe erschienen.

Die Ausgaben der Ostschweiz, die bz und die Limmattaler Zeitung sind nicht betroffen.

CH Media bittet für die Notfallmassnahmen um Verständnis.

Auf das E-Paper hatte die Störung keinen Einfluss. Alle E-Paper-Ausgaben sind ganz normal erschienen. Darin können die Abonnentinnen und Abonnenten ihre Zeitungen mit dem gewohnten regionalen Umfang lesen. Auch auf watson, das ebenfalls zu CH Media gehört, hat die Störung keinen Einfluss. (has) (aargauerzeitung.ch)

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