Die Republik entlässt belästigenden Journalisten per sofort

Das Online-Magazin Republik hat entschieden, den Journalisten, dem mehrfach grenzüberschreitendes Verhalten vorgeworfen wird, per sofort zu entlassen. Dies schrieb das Magazin am Donnerstag auf seiner Website.

Wohl keine Taurus-Lieferung Deutschlands ++ Selenskyj nimmt an Gipfel in Granada teil

SBB wollen Kunden zeigen, wie voll die Züge sind – und dann legt die Funktion alles lahm

Die Bahn will auch auf den Anzeigen am Bahnhof informieren, wie voll die einzelnen Wagen sind, damit Reisende einen freien Platz finden. Doch die Anzeige ist bereits wieder verschwunden – genauso wie eine Eigenheit des grössten Anzeigers im Zürcher Hauptbahnhof.

Regelmässige Pendlerinnen und Pendler kennen das Phänomen: In den Wagen in der Mitte des Zuges sind alle Plätze belegt, während am Anfang und Schluss noch viel warme Luft transportiert wird. Das ist nicht nur ein Problem, weil viele Passagiere dann stehen müssen, sondern auch, weil Züge eine längere Haltezeit im Bahnhof benötigen, wenn alle Reisenden sich auf ein paar wenige Türen in der Mitte stürzen. Das hat negative Auswirkungen auf die Pünktlichkeit.